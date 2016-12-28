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Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde “Orada Duruverseydi Zaman” adlı müzikli gösteri sergilendi

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Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde “Orada Duruverseydi Zaman” adlı müzikli gösteri sergilendi
Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi, Pınar Ayhan’ın Cumhuriyet’in kuruluş yıllarını ve dönüm noktalarını, bilinen tarihin dışındaki anekdotlarla anlattığı “Orada Duruverseydi Zaman” adlı müzikli gösterisini ağırladı.

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97. yıldönümü nedeniyle 27 Aralık'ta, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde gerçekleşen gösteriyi, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve eşi Semra Sezer ile 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker de izledi.

 

Sanata ve sanatçıya verdiği destekle başkentin sanat nabzını tutan Çankaya Belediyesi, sanatçı Pınar Ayhan’ın, Cumhuriyet’in kuruluş yıllarını tarihin içinden özenle seçilen ve pek de bilinmeyen anekdotlarla anlattığı “Orada Duruverseydi Zaman” adlı müzikli gösterisine ev sahipliği yaptı.

Yenilenerek hizmete açılan Yılmaz Güney Sahnesi’nde sahnelenen gösteriyi izleyenler arasında 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Eşi Semra Sezer, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker, Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, CHP İstanbul eski Milletvekili Umut Oran da vardı. Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Erdal Atıcı ile Köy Enstitüleri’nin ilk mezunu olan 98 yaşındaki Abdullah Özkucur’un da izlediği müzikli tarih anlatısına, başkentli sanatseverlerin ilgisi de büyüktü.

İki perde olarak sahnelenen gösterinin izleyenlere bir de sürprizi oldu. Pınar Ayhan’ın Anadolu’daki aydınlanma ve eğitim seferberliğinin önünü açan Köy Enstitüleri’ni anlattığı bölümde sahneye konuk müzisyen olarak çıkan bağlama virtüözü Cengiz Özkan, Âşık Veysel’in Köy Enstitüleri’nde öğretmenlik yaptığı dönemde yazdığı türkülerden birini seslendirdi.

 

ZAMAN, ORADA DURACAK…

Yaklaşık iki yıllık yoğun bir araştırma ve hazırlık sürecinin ardından seyirciyle buluşan “Orada Duruverseydi Zaman”, izleyenleri tarih içinde yolculuğa çıkartan; müzikleri, dekor ve aksesuarlarıyla anlattığı dönemleri adeta yaşatan bir proje. Ancak projeyi farklı kılan, tarih sayfalarında belki de dipnot olarak kalan ancak öğrenildiğinde dönemin ruhunu kavramanızı sağlayan hikâyeleri.

Çanakkale Savaşı, Karadeniz Vapuru, Özsoy Operası ve Köy Enstitüleri'ne ilişkin insan öykülerinin yer aldığı, seyirciyi yaklaşık 100 yıllık bir zaman diliminde yolculuğa çıkaran projenin tasarımı müzisyen ve sunucu Pınar Ayhan'a ait. Proje Koordinatörlüğü'nü Gülçin Onbaşıoğlu’nun, dönem araştırma ve metin yazarlığını Banu Mertyürek Güler’in gerçekleştirdiği projenin görsel tasarımını Aslı Sinman Kutluay, kostüm danışmanlığını ise Esra Başıbüyük yapıyor. Uzandığı tarih dilimlerinden saklı kalmış melodileri de getiren “Orada Duruverseydi Zaman”ın hem doğu hem de batı müziklerini başarıyla icra eden orkestrası Aslı Gültekin (Çello), Bilgin Canaz  (Ney), Erdinç Aktuğ (Perküsyon ), Evren Kalaycıoğlu ( Piyano ) ve Murat Işık (Bağlama/Ud/Buzuki) gibi deneyimli müzisyenlerden oluşuyor.

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