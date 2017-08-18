Planlı ve sağlıklı yapılaşmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, Yukarı Öveçler Mahallesi’nde yer alan 36 gecekonduyu bir günde yıktı.

Çankaya Belediyesi; hızlı kentleşme, plansız yapılaşma nedeniyle büyük kentlerin en büyük sorunu haline gelen gecekonduları yıkmaya devam ediyor. Belediye, Yukarı Öveçler Mahallesi Teknik Okullar Bölgesi’nde yer alan 36 gecekonduyu 2 saat içerisinde yıktı.

Yukarı Öveçler 1235. Cadde ve 1288. Sokak arasında yer alan bölgedeki işgalcilerin gecekondu ları boşaltmaması nedeniyle uzun zamandır yürütülen çalışmalar sonucunda sahiplerinin rızası ile gecekondular kısa sürede yıkıldı. 9 bin 911 metrekarelik alanda gerçekleştirilen yıkımın ardından yapılacak temizlik işlemleri bittikten sonra bölgede yeni bir park çalışmasının başlatılması planlanıyor.

Çankaya ilçesinde tehlike arz eden, işgallere açık hale gelen ve harap halde bulunan gecekonduların tespitini yaparak yasal süreler çerçevesinde yıkan Çankaya Belediyesi , kent estetiğine de katkıda bulunuyor.

VATANDAŞLARIN TALEPLERİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Gecekonduların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde çalışmalarını sıklaştıran Çankaya Belediyesi, resmi kurumlarla da işbirliği yapıyor. Vatandaşların dilekçelerini ve taleplerini de değerlendirmeye alan ve inceleyen Belediye, vatandaşların yıkılması için dilekçe verdiği gecekondularla ilgili gerekli prosedürü tamamladıktan sonra yıkım işlemini gerçekleştiriyor. Boş gecekonduların madde bağımlıları tarafından kullanımına engel olmak için de özel çaba sarf eden Çankaya Belediyesi, konuyla ilgili mahalle muhtarlıklarıyla işbirliği yapıyor.