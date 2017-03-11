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Çankaya Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe sakinlerinin huzuru, sağlığı ve refahı için gece gündüz çalışıyor

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Çankaya Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe sakinlerinin huzuru, sağlığı ve refahı için gece gündüz çalışıyor
Çalışmalarını 7/24 hizmet anlayışı ile sürdüren Çankaya Zabıtası, işletmelerin vergi levhalarının ve ruhsatlarının yanı sıra imalathanelerin, hizmet işletmelerinin temizliğini de denetliyor.

Ekipler, evrakı eksik ve hijyen kurallarından yoksun işletmelere idari yaptırım uyguluyor.

Seyyara yönelik de aralıksız denetim uygulayan Çankaya Zabıtası, sıhhi, gayrısıhhi, lokanta, eğlence yerleri, berber, fırın gibi işletmelerde gerçekleştirdiği denetimlerinde haksız rekabetin önüne geçmek için bez afiş, pankart, duba gibi reklam içeren araçları da topluyor.

 

Günün 24 saati yerleşik nüfusu bir milyona yakın, gündüz nüfusu ise iki buçuk milyonu bulan Çankaya İlçesinde, 124 mahallede hizmet veren Çankaya Zabıtası pazaryeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kasap, berber ve kuaför, seyyar, işporta, inşaat gibi pek çok alanda vatandaşın sağlığı ve güvenliği için denetim uyguluyor. Sağlık açısından tehdit oluşturabilecek uygulamalara izin vermeyen ekipler, öncelikle prosedür gereği işletmelerde bulunması zorunlu evrakları kontrol ediyor. İşletmelerin; işyeri açma ve çalışma ruhsatı, ilan, reklam ve vergi levhası tasdiklerini kontrol eden ekipler, gıda işletmelerindeki ürünlerin tazeliği ve son kullanma tarihlerini incelerken titizlik gösteriyor.

 

TAŞDELEN: “HALKIMIZIN SAĞLIĞI VE HUZURU HER ŞEYİN ÖNÜNDE GELİYOR”

Denetimler hakkında açıklamalarda bulunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bu denetimlerde, halk sağlığına büyük önem verdiklerini vurguladı. Bölge halkına daha rahat ve daha sağlıklı bir hayat sunmak için çalıştıklarını dile getiren Alper Taşdelen, bu yoldaki kararlılıklarını sürdüreceklerini söyledi. Taşdelen, “Zabıta Ekiplerimiz 7/24 her zaman  görevinin başında. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler de zabıta ekiplerimiz tarafından değerlendirilerek gerekli işlem ve uyarılar yapılıyor. Halkımızın sağlığı ve huzuru her şeyin önünde geliyor. Seyyar satıcılara yönelik ise hem İlçe Emniyet Müdürlüğümüz hem de Ankara Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ile koordineli çalışıyoruz. Özellikle halk sağlığını tehdit eden, hijyenden uzak ve yasal olmadığı halde seyyar satış yapanların faaliyetine son vermek konusunda kararlıyız” dedi.

 

İLK 2 AYDA 3002 İŞLETMEDE DENETİM

Çankaya’nın işletme açma düşüncesinde olanlar tarafından birinci olarak tercih edildiği cazibe merkezi konumunda olduğunu da sözlerine ekleyen Taşdelen, denetimlerin her yıl daha etkin hale getirildiğini söyledi. 2016 yılında Çankaya’da 23 bin 613 denetim işlemi yapıldığına dikkat çeken Alper Taşdelen, 2017 yılının ilk iki ayında imalathane, gıda satışı, eğlence yeri, kuaför, berber gibi hizmet işletmelerini de içeren 3 bin 2 denetim işleminin yapıldığını belirtti.  

Vatandaşların işletmeler ve uygulamaları konusunda rahatsız olduğu her durumda Çankaya Zabıtası’na, 444 06 01 ve 230 75 51 numaralı telefonlardan başvurabileceklerini ifade eden Taşdelen, “Halkımızın mutlu olması için gece-gündüz görevdeyiz. Bize şikayetlerini daima iletebilirler” dedi.  

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