Çankaya Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe sakinlerinin huzuru, sağlığı ve refahı için gece gündüz çalışıyor

Çalışmalarını 7/24 hizmet anlayışı ile sürdüren ve bir yılda 21 bin 83 denetim yapan Çankaya Zabıtası, işletmelerin vergi levhalarının ve ruhsatlarının yanı sıra imalathanelerin, hizmet işletmelerinin temizliğini de denetledi.

Ekipler, evrakı eksik ve sağlığa uygunluktan yoksun işletmelere idari yaptırım uyguladı.



Sıhhi, gayrisıhhi, lokanta, eğlence yerleri, berber, fırın gibi işletmelerde gerçekleştirdiği denetimlerin yanı sıra seyyara yönelik karalı bir şekilde denetim uygulayan Çankaya Zabıtası bin 557 seyyar satış yapan tezgahı kaldırdı.



Günün 24 saati yerleşik nüfusu bir milyona yakın, gündüz nüfusu ise iki buçuk milyonu bulan Çankaya İlçesinde, 124 mahallede hizmet veren Çankaya Belediyesi Zabıta ekipleri pazaryeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kasap, berber ve kuaför, seyyar, işporta, inşaat gibi pek çok alanda vatandaşın sağlığı ve güvenliği için denetim uyguluyor. Sağlık açısından tehdit oluşturabilecek uygulamalara izin vermeyen ekipler, öncelikle prosedür gereği işletmelerde bulunması zorunlu evrakları kontrol ediyor. İşletmelerin; işyeri açma ve çalışma ruhsatı, ilan, reklam ve vergi levhası tasdiklerini kontrol eden ekipler, gıda işletmelerindeki ürünlerin tazeliği ve son kullanma tarihlerini incelemede özen gösteriyor.



Yıl içerisinde; pazaryeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kuruyemiş, kasap, berber ve kuaför işletmelerinde 7 bin 436 denetim, sıhhi, gayri sıhhi, eğlence, umumi temizlik, inşaat ve hafriyat, oto galeri işletmelerinde 12 bin 90 denetim yapan Çankaya Zabıtası, bin 557 seyyar satış tezgahını faaliyetten men etti.



SEYYAR KONUSUNDA KARARLILIK SÜRÜYOR

Denetimler hakkında açıklamalarda bulunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bu denetimlerde, halk sağlığına büyük önem verdiklerini vurguladı. Bölge halkına daha rahat ve daha sağlıklı bir hayat sunmak için çalıştıklarını dile getiren Alper Taşdelen, bu yoldaki kararlılıklarını sürdüreceklerini söyledi. Taşdelen, “Zabıta Ekiplerimiz 7/24 her saat görevinin başında. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler de zabıta ekiplerimiz tarafından değerlendirilerek gerekli işlem ve uyarılar yapılıyor. Halkımızın sağlığı ve huzuru her şeyin önünde geliyor. Seyyar satıcılara yönelik Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ile koordineli çalışıyoruz. Özellikle halk sağlığını tehdit eden, hijyenden uzak ve yasal olmadığı halde seyyar satış yapanların faaliyetine son vermek konusundaki kararlılığımız sürdürüyoruz” diye konuştu.



GÜNÜN HER SAATİ ULAŞILABİLİR

İşletme açma düşüncesinde olanların tercihin ilk sırada yer alan Çankaya’da denetimlerin her yıl daha etkin hale getirildiğini belirten Alper Taşdelen, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlerin de değerlendirildiğini söyledi. Çankaya Belediyesinin vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda 15 bin 236 işlem yaptığını sözlerine ekleyen Taşdelen, vatandaşların 444 06 01 ve 230 75 51 numaralı telefonlardan başvurabileceklerini belirterek, “Çankayalıların huzuru ve sağlığı tehdit eden her duruma karşı Belediyemiz kapıları sonuna kadar açık. Her türlü olumsuzluğu çözmek için günün her saati görev başındayız” dedi.