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Çankaya Belediyesi Zabıta Ekipleri, Kurban Bayramı öncesi fırın ve pasta mamulleri üretim yerlerindeki denetimlerini sıklaştırdı

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Çankaya Belediyesi Zabıta Ekipleri, Kurban Bayramı öncesi fırın ve pasta mamulleri üretim yerlerindeki denetimlerini sıklaştırdı
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala şekerci, kuruyemişçi, pasta ve unlu mamul imalathanelerinde sıkı denetim uygulayan Çankaya Belediyesi Zabıta Ekipleri, özellikle vatandaşların tükettiği ürünlerde kullanılan malzemelerin tazeliği ve hijyeni konusunda t

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala şekerci, kuruyemişçi, pasta ve unlu mamul imalathanelerinde sıkı denetim uygulayan Çankaya Belediyesi Zabıta Ekipleri, özellikle vatandaşların tükettiği ürünlerde kullanılan malzemelerin tazeliği ve hijyeni konusunda taviz vermiyor. 

İşletmelerin, gramaj, paketleme ve etiketleme hususlarında kurallara uygun davranıp davranmadığını inceleyen Belediye ekipleri, denetimlerini bayram boyunca da sürdürecek.

Gerek üretimin gerekse alışverişin bayram öncesinde yoğunlaştığını ve bu süreçte vatandaşların haksızlığa uğramaması için denetimlerini sıklaştırdıklarını kaydeden Belediye ekipleri, vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumlarla ilgili Çankaya Belediyesinin sosyal medya, Çözüm Merkezi gibi iletişim kanallarından ulaşabilecekleri bilgisini de verdi.

 

KURALLARA UYMAYANA YAPTIRIM

Denetimlerin, satışların arttığı bayram öncesi dönemde sıklaştırıldığını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, vatandaşları maddi ve manevi zarara uğratacak hususları ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapıldığını söyledi. Halkın sağlığına tehdit oluşturan davranışları önleyecek tedbirleri denetimlerle gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyen Taşdelen, “Vatandaşların sağlığını etkileyecek tarihi geçmiş ürünler satan ve imalat koşullarına uymayan gıda işletmelerine yönelik cezai yaptırımlarımızı yetkimiz ölçüsünde yerine getiriyoruz. Sağlık, üretim ve hijyen kurallarına uymayan işletmeler için önlem alıyoruz. Bayram öncesi de özellikle tatlı imalatı yapan yerlerde denetim uyguluyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Bir olumsuzlukla karşılaştıklarında da mutlaka belediyesine bildirsin. Zabıta ekiplerimiz 7/24 görevde” diye konuştu.

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