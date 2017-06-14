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Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan ayı denetimlerine ara vermeden devam ediyor

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Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan ayı denetimlerine ara vermeden devam ediyor
Halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle özellikle gıda ürünleriyle ilgili kontrollerini yoğunlaştırdı.

Çankaya’da Ramazan ayı denetimleri ara vermeden devam ediyor. Çankaya Belediyesi zabıta ekiplerince yürütülen denetimlerde başta gıda ürünleri satan işyerleri olmak üzere halk sağlığını korumaya yönelik tüm ayrıntılara dikkat ediliyor.

 

TAŞDELEN: “AMAÇ CEZALANDIRMAK DEĞİL, SORUNLARI GİDERMEK”

Amacın, bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek olduğunun altını çizen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yıkıcı değil, yapıcı belediyecilik anlayışıyla hareket edildiğini belirtti. Esnafa ceza vermek yerine, eksikliklerin giderilerek sağlıklı ve yasal koşulların oluşması için çalışma yaptıklarını söyleyen Alper Taşdelen; “Vatandaşlarımızın boğazından geçen her lokmanın sağlıklı koşullarda üretilip üretilmediğinin takipçisiyiz. Gıda ürünleri üretiminin ve satışının fazlaca yapıldığı Ramazan ayında denetimlerimizi yoğun ve düzenli bir şekilde sürdürüyoruz. Sağlıklı gıda ve hijyen birinci kuralımız. Vatandaşlarımızın yediğiyle içtiğiyle oynamaya kimsenin hakkı olamaz. O nedenle de başta gıda işletmeleri olmak üzere tüm işletmelerde denetimlerimizi gerçekleştirip, kurallara uymayanlara gerekli cezai işlemi uygularız” şeklinde konuştu. Taşdelen, işletmelere de çağrıda bulunarak yapılan her işin ve üretimin sağlık ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde yapılması konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.

 

HİJYEN ÖN PLANDA

Ramazan ayı nedeniyle pide ve ekmek satışı yapan fırın ve pastanelerde yoğunlaştırılan denetimler, tüm ilçe genelinde uygulanıyor. Özellikle hijyen kurallarına uygunluk, ürünlerin gramajı ve yasal belgelerin kontrolü gibi denetimlerle halk sağlığının korunması sağlanıyor. Raf ürünlerinin son kullanma tarihlerinin de kontrol edildiği denetimlerin yanı sıra vatandaşlardan gelen şikayetlerde anında değerlendiriliyor. 

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