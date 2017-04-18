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Çankaya Belediyesi Zabıtası, 2017 yılının ilk üç ayında 4 bin 707 denetim gerçekleştirdi

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Çankaya Belediyesi Zabıtası, 2017 yılının ilk üç ayında 4 bin 707 denetim gerçekleştirdi
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: “Sağlıksız gıda satışı yapan seyyara ve işletmelere karşı da tedbirlerimizi alıyoruz.”

Çankaya Belediyesi Zabıtası, 2017 yılının ilk üç ayında 4 bin 707 denetim gerçekleştirdi. Vatandaşlardan gelen 2 bin 995 şikayeti de değerlendiren Çankaya Zabıtası,  bin 437 işletmeye idari yaptırım uyguladı.

 

Çankaya Zabıtası, vatandaş sağlığını tehdit eden unsurlara yönelik önlemleri almak adına kararlı çalışmalarını sürdürüyor.  Kurallara uymayan işletmeleri tespit amacıyla denetimlerini artıran Zabıta, vatandaşlardan gelen şikayetlere de anında müdahale ediyor. Vatandaşlardan gelen 2 bin 995 şikayeti değerlendiren Çankaya Belediyesi Zabıta Ekipleri,  yılın ilk üç ayında 4 bin 707 işletmede rutin denetim uyguladı. Zabıta, denetimlerinde bin 730 işletmeye uygunluk raporu verdi, bin 243 işletmeye ihtarda bulundu, bin 437 işletmeye idari yaptırım uyguladı, 297 işletmeye de durum tespit tutanağı tuttu.  

 

3 AYDA 296 SEYYARIN FAALİYETİNE SON VERİLDİ

Seyyar satıcılara yönelik çalışmalarında Ankara Büyükşehir Zabıtası ve Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli hareket eden Zabıta, denetimleri arasında yer alan üç aylık verilere göre 296 seyyar satıcının faaliyetine son vermiş oldu.

Halk sağlığı konusunda oldukça hassas davrandıklarını ve Çankaya Belediyesi Zabıta Ekiplerinin çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüğünü belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Mutlu bir Çankaya için önceliğimiz sağlıktır. Sağlığa yönelik diğer hizmetlerimizin yanında vatandaşlarımızın sağlığını doğrudan etkileyecek gıda satışı yapan seyyar satıcılara ve işletmelere karşı da tedbirlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen ihbarları da ivedilikle ele alıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek. Halkımızın sağlığı bize emanet” diye konuştu.   

 

EKİPLERİMİZ 7/24 HAZIR

Vatandaşların işletmeler ve uygulamaları konusunda usulsüz gördüğü her şeyi, 444 06 01 ve 230 75 51 numaralı telefonlardan Çankaya Zabıtası’na iletebileceğini ifade eden Taşdelen, “Halkımızın sağlığı ve mutluluğu için gece-gündüz demeden görev başındayız. Vatandaşlarımız şikayetlerini bildirdikleri anda ivedilikle çözümleyen ekiplerimiz 7/24 hazır” dedi. 

Çankaya Zabıtası, denetim işlemleri sırasında işletmelerde bulunması zorunlu evrakları kontrol ediyor. İşletmelerin; işyeri açma ve çalışma ruhsatı, ilan, reklam ve vergi levhası tasdiklerini kontrol eden ekipler, gıda işletmelerinde satışa sunulan ürünlerin tüketim tarihlerini inceleyerek, tarihi geçenleri imha ediyor.

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