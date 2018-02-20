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Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi Sinema Atölyesi ikinci dönem kayıtları başladı

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Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi Sinema Atölyesi ikinci dönem kayıtları başladı
İlk dönem kursiyerlerini mezun eden Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi Sinema Atölyesi ikinci dönem kayıtları başladı.

Sinema, edebiyat, modern dans, bale ve müzik atölyeleri ile hizmet veren Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi Sinema Atölyesi ikinci dönem kayıtları başladı. 28 Şubat’a kadar devam edecek olan başvurular kontenjanla sınırlı tutulacak.  

Sinemaseverleri film çekme konusunda cesaretlendirmeyi ve sinema sektöründe çalışabilecek yetiyi kazandırmayı hedefleyen Atölyede eğitimler, 12 hafta sürüyor. Atölye, katılımcılarına film yapımının tüm aşamaları deneyimleme imkanı sunuyor. 12 hafta boyunca sürecek atölye programında; senaryo yazımından montaja, yönetmenlikten ışığa kadar film yapımına dair tüm süreçler eğitmenler eşliğinde katılımcılarla beraber yürütülüyor.

Sinema emekçilerinin de zaman zaman konuk olarak ağırlanacağı film atölyesinde dersler sinema tarihi ile başlıyor. Çankaya Belediyesi çatısı altında halka açık bir gösterimle sergilenecek. Önceki dönem 16 öğrencinin 12 haftalık eğitimi ile dönemi kapatan Atölye, eğitimler sonrası öğrenciler tarafından  çekilen 6 kısa filmin gösterimi için de özel etkinlik düzenledi.

Atölyeye katılmak isteyenlerin Yıldızevler Mahallesi Şehit Mustafa Doğan Sokak No 59’da bulunan Zülfü Livaneli Kültür Merkezine şahsen başvuru yapmaları gerekiyor.

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