Çankaya Belediyesi'nden Jandarma Hava Radar Komutanlığı’na yol açma yardımı

Çankaya Belediyesi, Jandarma Hava Radar Komutanlığı’nın Elmadağ’da bulunan ve 15 gündür ulaşamadığı arızalı trafosunun yolunu açtı.

Ankara’da uzun süre yağan ve etkili olan kar yağışı merkez ilçelerde olmasa da çevre ilçelerde hala etkisini sürdürüyor. Jandarma Hava Radar Komutanlığı, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunan ve 15 gündür ulaşamadığı trafonun arızasını gidermek için Çankaya Belediyesinden destek istedi.

Talebi karşılayan Belediye ekipleri, Jandarma Hava Radar Komutanlığı yetkililerini trafoya ulaştırmak için dört buçuk saat süren yoğun bir çalışma yürüttü. İnsan boyuna ulaşan kar tepelerini temizleyen ekipler, trafoya giden yolu tamamen açtı.