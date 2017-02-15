  • BIST 87.882
  • Altın 145,205
  • Dolar 3,6799
  • Euro 3,8919
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 9 °C

Çankaya Belediyesi'nden Jandarma Hava Radar Komutanlığı’na yol açma yardımı

»
Çankaya Belediyesi'nden Jandarma Hava Radar Komutanlığı’na yol açma yardımı
Çankaya Belediyesi, Jandarma Hava Radar Komutanlığı’nın Elmadağ’da bulunan ve 15 gündür ulaşamadığı arızalı trafosunun yolunu açtı.

Ankara’da uzun süre yağan ve etkili olan kar yağışı merkez ilçelerde olmasa da çevre ilçelerde hala etkisini sürdürüyor. Jandarma Hava Radar Komutanlığı, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunan ve 15 gündür ulaşamadığı trafonun arızasını gidermek için Çankaya Belediyesinden destek istedi.

Talebi karşılayan Belediye ekipleri, Jandarma Hava Radar Komutanlığı yetkililerini trafoya ulaştırmak için dört buçuk saat süren yoğun bir çalışma yürüttü. İnsan boyuna ulaşan kar tepelerini temizleyen ekipler, trafoya giden yolu tamamen açtı. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yağmur Hasadı Yoluyla İklim Değişikliğine Uyum Projesi10 Şubat 2017 Cuma 11:40
  • ​Çankaya Belediyesi boş metruk yapılar ile gecekonduların yıkımı sonrası ortaya çıkan moloz yığınlarını temizliyor08 Şubat 2017 Çarşamba 12:37
  • Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri, bugünlerde “rekortmen” bir kursiyer ağırlıyor08 Şubat 2017 Çarşamba 12:32
  • Çankaya Belediyesi, meslek yaşamının 40. yıldönümünde Gazeteci-yazar Emin Çölaşan’ın adını bir parkta yaşatma kararı aldı07 Şubat 2017 Salı 11:55
  • Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinde okuma yazma öğrenen kursiyerler, torunlarıyla birlikte ikinci döneme başladı07 Şubat 2017 Salı 11:53
  • "Yatırımın Başkenti" Çankaya, 2017 yılının başında da işyeri açmak isteyen girişimcilerin ilk tercihi oldu06 Şubat 2017 Pazartesi 11:38
  • Çankaya Belediyesinin görme engelliler için oluşturduğu “Sesli Kütüphane” gönüllü okuyucularını bekliyor05 Şubat 2017 Pazar 13:18
  • Yarıyıl tatilinin bitmesine kısa bir süre kalmasına rağmen Çankaya Belediyesi çocukları sanatla buluşturmaya devam ediyor04 Şubat 2017 Cumartesi 12:36
  • Çankaya Belediyesi HIV, AIDS testi ve danışmanlığı hizmeti vermeye başladı02 Şubat 2017 Perşembe 11:46
  • “Çağdaşlık Eğitimi” seminerlerinin ilki, Sokullu Çankaya Evi’nde gerçekleştirildi01 Şubat 2017 Çarşamba 12:15
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim