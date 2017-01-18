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Çankaya Belediyesine ait Galeri Çankaya, Atölye Çamurdan’ın sergisine ev sahipliği yapıyor

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Çankaya Belediyesine ait Galeri Çankaya, Atölye Çamurdan’ın sergisine ev sahipliği yapıyor
Galeri Çankaya, çamurdan yapılan eserlerin sergisine ev sahipliği yapıyor. Funda Özkan ve Tuğba Ülker tarafından 1997 yılında kurulan Atölye Çamurdan, ilk günden itibaren her yaştan insanın çamura yeni bir soluk kattığı bir atölyeye dönüştü.

Kurulduğu günden itibaren yüzlerce insanın çamura şekil verip fırından çıkacak seramikleri ilk günkü heyecanla beklediği Atölye Çamurdan’ın 25 kursiyerinin açtığı sergi, sanatseverlerle buluştu.

İlkokul öğrencisinden akademisyene farklı meslek gruplarından ve yaşlardan olan kursiyerler, çamuru yoğururken, üretip sorgularken zamanla birbirlerine “Çamurcan” diye hitap etmişler. Bu Çamurcanlardan; Aysun Ataoğlu, Ayşegül Baştuji, Ayşegül Çakır, Ayşegül Çelik, Berrin Işık, Deniz Üçer, Duygu Doğan Kurtuluş, Ege Parlak, Elif Sarıtaş, Filiz Öztürk, Hale Binay, Hande Işık, İlayda Ülgen, Keziban Parlak, Laeticia Scialla, Lale Bahçecitapar, Pelin Bayındır, Renan Acar, Sevin Ersoy, Sinem Köymen, Suade Arançlı, Şebnem Kurt, Şeyda Başlı, Şeyda Sever, Ulviye Coşkun’un seramik serüveninde ortaya çıkan eserler, Galeri Çankaya’da 28 Ocak’a kadar görülebilir.

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