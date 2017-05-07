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Çankaya Belediyesine bağlı 22 Çankaya Evi’nde üretilen eserler Arcadium, Taurus ve 365 AVM’de

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Çankaya Belediyesine bağlı 22 Çankaya Evi’nde üretilen eserler Arcadium, Taurus ve 365 AVM’de
Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri’nde hobi ve el sanatları kurslarına devam eden kadınların ürettiği eserler, alışveriş merkezlerinde Ankaralıların beğenisine sunuldu.

Çankaya Belediyesine bağlı 22 Çankaya Evi’nde üretilen birbirinden güzel el emeği eserler, 6-7 Mayıs tarihleri arasında üç alışveriş merkezinde kurulan stantlarda başkentlilerin beğenisine sunuldu.

Arcadium, Taurus ve 365 AVM’de eşzamanlı olarak açılan 100'ü aşkın kursiyerin elinden çıkan heykel, resim, seramik, ince işçilik gerektiren el sanatları gibi değişik dallarda üretilen eserler büyük ilgi gördü. Çankayalı kadınlar, el emeği ürünlerinden Anneler Günü hediyesi almak isteyen pek çok Başkentliyi stantlarında ağırladı.

 

KADINLAR MUTLU OLDU

Çankaya Belediyesinin geçen yıl açıkladığı Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında kadını güçlendirmeyi, kadına gelir sağlamayı amaçlayan hedeflerden biri olan el emeği ürünlerinin satışa sunulması, Çankaya Evleri kursiyerleri kadınları da mutlu etti. El emeği göz nuru ürünlerini Ankaralılarla buluşturmuş olmaktan ve beğenilmesinden memnuniyet duyduklarını belirten kadınlar, Çankaya Belediyesine hem kurslarda eğitim sağladığı hem de ürünlerin satışa sunulmasına öncülük ettiği için teşekkür ettiler.

 

SABİT SATIŞ NOKTALARI OLUŞTURULACAK

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kadın emeğinin görünür kılınması ve değerini maddi olarak da bulabilmesi için bu tür etkinlikleri yaygınlaştırarak sürdürmeyi amaçladıklarını belirtti. Taşdelen, “Belediyemizin en temel önceliklerinden biri de kadın emeğini teşvik etmek ve geliştirmek. Bu etkinliğimiz bu doğrultuda anlamlı bir girişim. Eylül ayından itibaren Çankaya genelindeki pazaryerlerinde kadın el emeğinin sergilendiği ve satışının yapıldığı sabit noktalar kuracağız” dedi.

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