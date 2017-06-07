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​Çankaya Belediyesine bağlı kreşlerden başvuru fazlası olan 7 kreş için noter çekilişi tamamlandı

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​Çankaya Belediyesine bağlı kreşlerden başvuru fazlası olan 7 kreş için noter çekilişi tamamlandı
Kreş ve gündüz bakımevi hizmetinde marka olan Çankaya Belediyesi, başvuru fazlası olan kreş kayıtları için aileler ve noter huzurunda çekiliş yaptı.

Kurumsal olarak verdiği kreş ve gündüz bakımevi hizmetleriyle dikkat çeken Çankaya Belediyesi, 2017-2018 dönemi kesin kayıt listesini noter kurası ile belirledi.

Çankaya Belediyesine bağlı kreşlerden Togan Özliyen, Masal Kalesi, İlkadım, Deniz, Barış, Bulut ve Mutluluk kreşleri için yapılan çekiliş, Ankara 22. Noteri Hüseyin Kızılgedik ve katılımcı ailelerin huzurunda gerçekleştirildi. Belediyenin Mali Hizmetler Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen çekilişte 211 başvuru fazlası olan adı geçen kreşlere 70 asil, 70 de yedek öğrenci için çekiliş yapıldı. Günün en talihlisi ise çekilişten çıkarak aynı kreşe gitmeye hak kazanan ikiz kardeşler Alaz ve Doğa oldu. Noter huzurunda yapılan kura ve kesin kayıt listesi Çankaya Belediyesi’nin resmi web sitesi üzerinden yayınlanacak.

Kesin kayıt hakkı kazananlar, 12-30 Haziran tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Kreşlere, yeni kayıt yaptıran 2014 doğumlu çocuklar, 11 Eylül 2017’de, devam eden ve üst yaş grupları ise 18 Eylül 2017 tarihinde yeni eğitim-öğretim dönemine başlayacak. 

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