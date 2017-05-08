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Çankaya Belediyesi'nin 100. Yıl'da hizmete açacağı yeni Çankaya Evi'nin inşaatı da hızla yükseliyor

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Çankaya Belediyesi'nin 100. Yıl'da hizmete açacağı yeni Çankaya Evi'nin inşaatı da hızla yükseliyor
Çankaya Belediyesi, semt sakinlerinin sosyal ve kültürel yaşama katılımını sağlamak amacıyla hizmet verdiği Çankaya Evlerine yenilerini ekliyor.

Var olan 22 Çankaya Evi'yle 13 binden fazla vatandaşa hizmet veren Çankaya Belediyesi'nin 100. Yıl'da hizmete açacağı yeni Çankaya Evi'nin inşaatı da hızla yükseliyor.


Çankaya Belediyesi, semt sakinlerinin hobi ve meslek edinme kurslarına kolayca ulaşabildiği Çankaya Evleri’ne bir yenisini daha ekliyor. Halihazırda 22 Çankaya Evi ile 13 bini aşkın vatandaşa hizmet veren belediyenin, temelini geçtiğimiz aylarda attığı ve Kasım ayında açılması planlanan 100. Yıl Çankaya Evi'nin inşaatı da hızla yükseliyor. 

Çankaya Belediyesi, 2016 yılının son üç ayındaki yatırım programı kapsamında temelini attığı Oran Çankaya Evi ve 100. Yıl Çankaya Evleri ile birlikte 2017’de ÇankayaEvlerinin sayısını 26’ya çıkarmış olacak. Kısa süre içinde Bilkent Üniversiteler Mahallesi’nde açılacak ve Muhsin Ertuğrul Mahallesi’nde temeli atılacak Çankaya Evleri ile daha çok Ankaralıya ulaşacak. Belediye, 26 Çankaya Evi’nde 20 bin kişiye hizmet vermeyi hedefliyor. 

 

"ÇANKAYALILARIN EVİ, HALKIN EVLERİ"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in "21. yüzyılın halkevleri" olarak nitelendirdiği Çankaya Evleri, özellikle semtlerde kolay ulaşılabilir olması sebebiyle bölge sakinlerinden büyük ilgi görüyor. Halkın kişisel ilgi alanlarında kendini geliştirebileceği, meslek edindirme kurslarına katılabileceği Çankaya Evlerinin önemli bir fırsat ve hizmet sunduğunu dile getiren Alper Taşdelen, “100. Yıl bölgesine yatırımlarımız son hızla devam ediyor. Kent meydanı ve pazaryerinin ardından bölgede Çankaya Evimizi de hizmete açacağız. Buralar Çankayalıların evi, halkın evi. Vatandaşlarımız istekleri ve ilgileri doğrultusunda Çankaya Evlerinden yararlanabilirler. Hem çocuklarımıza hem anne babalarına hem de büyükanne ve büyükbabalara aynı anda hizmet verebilen Çankaya Evlerimizin kapıları genç arkadaşlarımıza da açık. Gençlerimiz buralarda kütüphaneden faydalanıp derslerine çalışabilirler. Biz bu evleri her yaş grubuna göre tasarladık. Daha büyük kapasitede planladığımız yeni Çankaya Evlerimiz de hizmete girdiğinde 20 bin Çankayalıya bu hizmetleri sunmuş olacağız” diye konuştu. Tüm Çankayalıların, Çankaya Evlerinden kolaylıkla ve ücretsiz yararlanabildiğini de sözlerine ekleyen Taşdelen, “Burası sizin eviniz” dedi.  

 

100 FARKLI DALDA KURSLAR DEVAM EDİYOR

Resim, dikiş, yabancı dil, bilgisayar gibi hobiden meslek edindirmeye kadar yaklaşık 100 farklı dalda hizmet verilen Çankaya Evleri’nde vatandaşların sosyalleşmesine de olanak sağlanıyor.

‘Masal ve Oyun Odaları’nda çocukların eğlenerek öğrendiği, etüt merkezlerinde öğrencilerin ders çalışabildiği Çankaya Evleri’nde, yaşlılar için film izleme, spor yapma, kitap-gazete okuma gibi alanların bulunduğu Baharevleri yer alıyor.

“Kadın Hakları”, “Anne Çocuk-İlişkileri”, “Aile İçi Eğitim”, “Kadın Sağlığı”, “Tüketici Hakları” gibi çeşitli konularda seminerlerin düzenlendiği Çankaya Evleri’nde, yabancı uyruklu vatandaşlara Türkçe eğitimi de veriliyor.

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