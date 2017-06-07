Çankaya Belediyesi, 5 bölgeye kurduğu iftar çadırları ve sivil toplum kuruluşlarına verdiği iftarlarda 10 günde 60 bin vatandaşı ağırladı.

Semtlerde kurulan çadırların her gün dolup taştığı kardeşlik sofraları, Ramazan ayı boyunca hizmet vermeye devam edecek.

Çankaya Belediyesinin 2014 yılından beri kurduğu iftar çadırları, bu yıl daha fazla sayıda vatandaşı konuk ediyor. Günde 4 bin 500 vatandaşı kardeşlik soflarında buluşturmayı hedefleyen Belediye, 10 günde 60 bin vatandaşı ağırlayarak bu hedefi şimdiden aşmış oldu. Ramazan’ın başlamasıyla birlikte sivil toplum kuruluşlarına da iftar daveti düzenleyen Çankaya Belediyesi, engelli örgütlerini, Çankayalı muhtarları, Kahramanmaraş ve Düzcelileri ağırladı. Belediye, Ramazan ayı boyunca Konya, Yozgat, Niğde, Ordu dernekleri gibi farklı sivil örgütleri de ağırlayacak.

KARDEŞLİK SOFRASINDA HEDEF 180 BİN

İftar çadırlarının vatandaşların yoğun talebiyle dolup taşmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bu yıl da Ramazan ayının paylaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik ayı olduğunun en güzel öreneklerini yaşadıklarını söyledi. İnancı, kökeni, yaşam biçimi ne olursa olsun 1 milyon Çankayalıya hizmet verdiklerini ve tümünü kucakladıklarını sözlerine ekleyen Taşdelen, “Halkımızın acısında da sevincinde de bir arada olmaya gayret ediyoruz. Belediye halkının yanındaysa gerçek anlamda belediyedir. Bu Ramazan’da hedefimiz 135 bin vatandaşımızla iftar sofralarında buluşmaktı, bugün itibarıyla bu hedefin neredeyse yarısına ulaştık. Öyle sanıyorum ki, Ramazan bitene kadar kardeşlik sofralarımızda 180 bin yurttaşımızla buluşacağız. Ramazan’ın bereketi sofralarımızda vücut buldu. Bu sebeple emeği geçen ve belediyesinin sofrasında iftarını yapan herkesi saygıyla selamlıyorum” dedi.

ÇAYED YARIM ELMA’DAN GIDA KOLİSİ DESTEĞİ

Çankaya Belediyesinin tarihinde bir ilk olarak hayata geçirdiği ve 2014 yılında başlatılan uygulama ile bugüne kadar 430 bin Çankayalı iftar sofralarında buluştu. Bu sene Esat, Cebeci, Türközü, Cevzilidere ve Öveçlerde kurulan 5 çadırda 5 çeşit iftar yemeği sunuluyor. Çankaya Yardımlaşma ve Ekonomik Dayanışma Derneği ÇAYED - Yarım Elma eliyle ailelere dağıtılan gıda kolilerinin sayısı ise 1800 koliye ulaştı. ÇAYED Yarım Elma vatandaşlara, Ramazan ayının sonuna kadar 2000 koli gıda daha gıda desteğinde bulunacak.