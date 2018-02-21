Çankaya Belediyesinin 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde başlattığı “Çankaya ‘nın Filizleri” projesi mezunlarını vermeye başladı

Çankaya Belediyesi’nin üniversite eğitimlerini sürdüren öğrencilere yönelik olarak başlattığı Çankaya’nın Filizleri projesinde üniversitelerinden mezun olan ve son sınıfta devam eden gençler, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’le bir araya geldi.

Çankaya Belediyesi 'nin, Türkiye’nin geleceğinin mimarları olarak gördüğü üniversite öğrencilerinin, öğrenimleri sırasında sıkıntı yaşamamaları için maddi destek sağlamak amacıyla başlattığı “Çankaya ‘nın Filizleri” projesi , gönüllü apartman, site, AVM yönetimleri ve işyerleri ile öğrenciler arasında dayanışma köprüsü kuruyor. Öğrencilerin ayda 300 TL burs almasını sağlayan projeye dahil olan öğrencilerden mezun olanlar ve son sınıfta devam eden öğrenciler, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’i ziyaret etti.

BAŞKAN’DAN TEBRİK

Başkan Taşdelen’e teşekkür ziyaretinde bulunan öğrenciler, okudukları bölümlerle ilgili Taşdelen’e bilgi vermelerinin yanı sıra gelecek hedeflerini de paylaştı. Apartman, site yönetimi, işletmeler, dernekler ve şahısların desteğiyle eğitim yardımından yararlanan öğrenci sayısının 200’ü aşarak büyük bir aileye dönüşen Çankaya’nın Filizleri projesini hayata geçirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Hepinizi tek tek tebrik ediyorum, her biriniz Ankara’nın en güzide üniversitelerinde öğrenimlerinizi başarıyla sürdürüyorsunuz. Başarılarınızın devam edeceğine ben yürekten inanıyorum. Bu başarınızda belediyemizin de payı var ise bu bizim için büyük bir gururdur” diye konuştu.

FİLİZLER GURUR YAŞATIYOR