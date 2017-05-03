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Çankaya Belediyesinin 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde hayata geçirdiği “Sağlık Kart” uygulaması artarak devam ediyor

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Çankaya Belediyesinin 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde hayata geçirdiği “Sağlık Kart” uygulaması artarak devam ediyor
Binlerce Çankayalıya özel sağlık kuruluşlarında muayene, tahlil-tetkik ve tedavi masraflarında yüzde 50’ye varan indirim sağlayan Sağlık Kart, Çankayalıların yoğun ilgisini gördü.

Çankaya’da ikamet eden veya ticari faaliyette bulunan Çankayalılar, Sağlık Kart’ı, Çankaya Belediyesi bünyesindeki;  Çankaya Halk Sağlığı Merkezi, Çankaya Evleri ve Baharevlerinden imza beyanıyla alabiliyor.

Çankayalılar, Belediyenin sağlık kuruluşları ile yaptığı protokol çerçevesinde, şu an için 23 özel sağlık kuruluşunda Sağlık Kart indiriminden yararlanabiliyor.  

 

Çankaya Belediyesinin, temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra halka dokunan projelerinden biri olarak hayata geçirdiği Sağlık Kart, sağlık hizmetlerinde yüzde 50’ye varan indirim sağlıyor. Çankaya’da yaşayan veya Çankaya’da ticari faaliyette bulunan vatandaşların başka koşul aranmaksızın yararlanabildiği Sağlık Kart, Çankaya Belediyesi bünyesindeki Çankaya Halk Sağlığı Merkezi, Çankaya Evleri ve Baharevlerinden edinilebiliyor. İlk etapta 3 bin adet basılarak dağıtılan Sağlık Kart’ın, dağıtımına talep arttıkça devam ediliyor.

Sağlık Kart’ın sağladığı indirimler arasında, robotik cerrahi ile obezite ameliyatından laboratuvar tahlillerine, koroner anjiyodan tüp bebek uygulamasına kadar geniş bir yelpaze mevcut.

 

“ÇANKAYALILARIN MUTLULĞU İÇİN ADIM ATTIK”

Sosyal demokrat belediyeciliğin yeni bir örneğini daha hayata geçirdiklerini kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, herkes için sağlık ve sağlıkta eşitlik ilkesi çerçevesinde sağlık hizmetlerine erişme kolaylaştırmak amacıyla Sağlık Kart uygulamasına başladıklarını söyledi. Binlerce Çankayalıya indirim sağlayan Sağlık Kart hizmetini sunmuş olmaktan mutluluk duyduklarını ve olumlu geri dönüş aldıklarını dile getiren Alper Taşdelen, “Biz Çankayalıların mutluluğu için, yararlanmak istedikleri sağlık hizmetlerini daha düşük ücretle almaları amacıyla bir adım attık. Belediyemiz bünyesinde, evde sağlık, hasta nakil, ağız ve diş sağlığı, HIV testi ve danışmanlığı, aile ve çocuk psikolojik danışmanlık gibi hizmetleri ücretsiz sağlıyoruz. İlçe belediyelere verilen yetki doğrultusunda koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini özellikle yoksul, yaşlı, engelli ve çocuklara ulaştırıyoruz. Gönül isterdi ki, ülkemizde sağlık hizmetlerinin tamamı ücretsiz olsun. Sağlık temel insan hakkıdır ve ücretsiz olmalıdır” diye konuştu.   

SAĞLIK KARTIN GEÇERLİĞİ OLDUĞU KURUMLAR

Çankaya’da yaşayan veya Çankaya’da ticari faaliyette bulunan tüm vatandaşların yararlanabileceği Sağlık Kart uygulamasına katılan 23 özel sağlık kuruluşu ise şöyle; Özel Çankaya Yaşam Hastanesi, Dünya Göz Hastanesi, LİV Hospital, Özel İncek Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Minasera Hastanesi, Avrupa Göz Hastanesi, Medicana, Özel Ankara Cerrahi Tıp Hastanesi, Özel Ortadoğu Hastanesi, Özel HRS Kadın Hastanesi, Özel Doğa Hayat Polikliniği, Özel Natomed Hastanesi, Özel Kudret International Hospital, Kudret Göz Hastanesi, Özkaya Tıp Merkezi, Bayındır Hastanesi, Güven Çayyolu Sağlık Kampüsü, Centrum Tüp Bebek Merkezi, Doğa Tıp Laboratuvarı, Özel Elitya Polikliniği, Denge Tıp Laboratuvarı, Özel Ankara Umut Hastanesi ve İlgi Göz Hastanesi. 

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