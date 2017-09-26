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Çankaya Belediyesi’nin Ayizi Yayıncılık ile işbirliği içinde düzenlediği “Kadın Yazarlar Haftası” başladı

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Çankaya Belediyesi’nin Ayizi Yayıncılık ile işbirliği içinde düzenlediği “Kadın Yazarlar Haftası” başladı
Çankaya Belediyesi’nin toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışı çerçevesinde düzenlediği “Kadın Yazarlar Haftası”, Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen ilk etkinlikle başladı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışı çerçevesinde düzenlenen ve her gün bir kadın yazarın konuk olacağı haftanın ilk gün konuğu yazar Zeynep Pelin Ataman oldu. Ataman’ın “Gülersen Yengeçler Isırmaz” adlı kitabının ele alındığı söyleşi yaklaşık iki saat sürdü. Dinleyicilerin de katılımıyla geçen söyleşi sohbet havasında geçti. Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner de açılış söyleşisinde katılımcıları yalnız bırakmadı. 

HAFTANIN SON SÖYLEŞİSİ CUMA GÜNÜ

Etkinlik süresince her gün farklı kitap ve konularda düzenlenecek söyleşilerin ikinci gün konuğu “Makbul Anneler, Müstakbel Vatandaşlar” kitabıyla Aksu Bora, üçüncü gün konuğu “Annemle Konuşmalar” kitabıyla Şöhret Batlaş ve dördüncü gün konuğu ise “Elleri Tılsımlı” kitabıyla Gökçen Beyinli olacak.   

Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde devam eden ve söyleşi, kitap armağanı ve imza günlerinin de düzenlendiği Kadın Yazarlar Haftası, 29 Eylül Cuma akşamı 18.30’da çevirmen Burcu Şimşek’in “Kadın Sağlığı Hareketinden Sesler” adlı kitabıyla ilgili söyleşi ile tamamlanacak.

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