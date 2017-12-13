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Çankaya Belediyesinin “Babalık Destek Eğitimi Programı”na katılan babalar ay sonunda sertifika alacak

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Çankaya Belediyesinin “Babalık Destek Eğitimi Programı”na katılan babalar ay sonunda sertifika alacak
Babanın çocuk gelişimi konusunda bilgi edinmesini, çocuğun çok yönlü gelişimine katkı sağlamasını amaçlayan ücretsiz eğitim, Ocak 2018’de yeniden başlayacak. Eğitime katılmak isteyen babalar 458 89 00/3501 numaralı telefonundan başvuru yapabiliyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarıyla Türkiye’nin ilk mor bayraklı yerel yönetimi olmaya hak kazanan Çankaya Belediyesinin, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile birlikte düzenlediği “Babalık Destek Eğitimi Programı” ay sonunda ilk mezunlarını veriyor. Mezuniyet törenlerinde sertifika alacak babalar, eğitimli baba olmanın heyecanını yaşıyor.

Çankaya Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi’nde düzenlenen eğitimle, 3-6 ile 7-11 yaşları arasında çocukları olan babaların çocuk gelişimi konusunda bilgi edinmesi sağlandı. Çocuk yetiştirmenin sadece annenin işi olmadığını babaların da eşit bir şekilde sürece katılması gerektiğinin aktarıldığı eğitimde, farkındalık yaratmak, çocuklarıyla zaman geçiren, onlarla ilgilenen, gelişimlerine katkıda bulunan baba olmanın önemini anlatmak amaçlandı.

Aile içi her türlü şiddetin önlenmesi, aile içinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, demokratik davranışların gelişmesinin amaçlandığı eğitim, şiddet içeren davranışların değiştirilmesini, çocuk ihmal ve istismarının önlenmesini, babaların çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmasını da hedefledi.

 

BAŞVURULAR KADIN MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Ocak 2018’de yeniden başlayacak eğitimlerle, Çankaya Belediyesinin hizmet binalarında 15’er kişilik baba grupları, haftada bir gün 2 buçuk saat bir araya gelecek. Tamamı ücretsiz olacak eğitimlerde, katılımcıların yüz yüze deneyim ve görüşlerini paylaştığı AÇEV eğitmenleri, yetişkin eğitimi yöntem ve tekniklerini uygulayacak.

10-13 oturum sürecek eğitim boyunca, babaların edindiği bilgi ve becerileri toplumsal ilişkilerinde de kullanabilmesi için farklı çalışmalar da yapılacak.

Söz konusu eğitime katılmak isteyen babalar, Çankaya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne 458 89 00/3501 numaralı telefondan başvurabiliyor.  

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