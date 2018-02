Çankaya Belediyesi’nin Çankaya Evleri’nde verdiği eğitimlerden biri olan Sağlıklı Beslenme dersine kadınlar yoğun ilgi gösteriyor

Çankaya Evi

Çankaya Evlerinde hobi ve meslek edindirme kurslarının yanı sıra alanında uzman kişiler tarafından çeşitli konularda bilinç kazandırmaya yönelik seminerlerin de yer aldığını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına ve beklentilerine yönelik hizmet vermek için her alanda gece gündüz tüm mesai arkadaşlarımla çalışıyoruz. Çankaya Evlerimiz 21. Yüzyılın halkevleridir. Halkımız buralarda hem kişisel gelişimlerine katkı imkanı buluyor hem de her yaştan kişiyle sosyalleşme imkanı buluyor. Vatandaşlarımızın ikamet adreslerine yakın olması sebebiyle erişimin de kolay olduğu Çankaya Evlerimizin sayısını artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Şu an 25miz var, bu yıl 2Evini daha hizmete açacağız” diye konuştu.