Çankaya Belediyesi’nin Çankaya Evleri’nde verdiği eğitimlerden biri olan Sağlıklı Beslenme dersine kadınlar yoğun ilgi gösteriyor

Sağlıklı beslenme tüyoları, vitaminler, menü plan, öğün plan, enerji hesaplamaları, metabolizma hastalıkları Çankaya Evleri’nin Sağlıklı Beslenme eğitim programında…
Derslerin içeriği sağlıklı beslenme tüyoları, vitaminler, menü plan, öğün plan, enerji hesaplamaları, metabolizma hastalıkları gibi konulardan oluşuyor.
Çiğdem Çankaya Evi’nde Sağlıklı Beslenme eğitimini veren Aile ve Tüketici Bilimleri uzmanı Dr. Vildan Sökmen Kılınç, katılımcılara sağlıklı beslenmenin hayatımızda yaşam kalitesini etkileyen önemli bir basamak olduğu bilgisini paylaşıyor. “Toplumun sağlığı, toplumu oluşturan kişilerin sağlıklı olması ile ilintilidir” diyen Kılınç şunları söyledi: “Sağlıklı ve dengeli beslenmeyi hayat standardı haline getirip toplumumuzda sağlıklı beslenme bilincini oluşturmalıyız. Çankaya Belediyesi’nin böyle bir eğitim programına yer vermesi Çankayalılar için bir şans.”
HALKIN EVİNİN SAYISI ARTIYOR
Çankaya Evlerinde hobi ve meslek edindirme kurslarının yanı sıra alanında uzman kişiler tarafından çeşitli konularda bilinç kazandırmaya yönelik seminerlerin de yer aldığını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına ve beklentilerine yönelik hizmet vermek için her alanda gece gündüz tüm mesai arkadaşlarımla çalışıyoruz. Çankaya Evlerimiz 21. Yüzyılın halkevleridir. Halkımız buralarda hem kişisel gelişimlerine katkı imkanı buluyor hem de her yaştan kişiyle sosyalleşme imkanı buluyor. Vatandaşlarımızın ikamet adreslerine yakın olması sebebiyle erişimin de kolay olduğu Çankaya Evlerimizin sayısını artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Şu an 25 Çankaya Evimiz var, bu yıl 2 Çankaya Evini daha hizmete açacağız” diye konuştu.
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