Çankaya Belediyesi’nin Çankaya Evleri’nde verdiği eğitimlerden biri olan Sağlıklı Beslenme dersine kadınlar yoğun ilgi gösteriyor

Sağlıklı beslenme tüyoları, vitaminler, menü plan, öğün plan, enerji hesaplamaları, metabolizma hastalıkları Çankaya Evleri’nin Sağlıklı Beslenme eğitim programında…

Derslerin içeriği sağlıklı beslenme tüyoları, vitaminler, menü plan, öğün plan, enerji hesaplamaları, metabolizma hastalıkları gibi konulardan oluşuyor.

Çiğdem Çankaya Evi’nde Sağlıklı Beslenme eğitimini veren Aile ve Tüketici Bilimleri uzmanı Dr. Vildan Sökmen Kılınç, katılımcılara sağlıklı beslenmenin hayatımızda yaşam kalitesini etkileyen önemli bir basamak olduğu bilgisini paylaşıyor. “Toplumun sağlığı, toplumu oluşturan kişilerin sağlıklı olması ile ilintilidir” diyen Kılınç şunları söyledi: “Sağlıklı ve dengeli beslenmeyi hayat standardı haline getirip toplumumuzda sağlıklı beslenme bilincini oluşturmalıyız. Çankaya Belediyesi’nin böyle bir eğitim programına yer vermesi Çankayalılar için bir şans.”

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