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Çankaya Belediyesinin Çankaya Park içinde bulunan seralarında üretim ara vermeden sürüyor

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Çankaya Belediyesinin Çankaya Park içinde bulunan seralarında üretim ara vermeden sürüyor
Belediye işçileri tarafından üretilen 320 bin çiçek Çankaya parklarındaki yerini alıyor.

Çankaya Belediyesinin kendi seralarında ve kendi işçileri ile üretimini gerçekleştirdiği yazlık çiçeklerin ardından şimdi de kış için hazırlanan çiçekler parklardaki yerini almaya başladı.

Kadife, Petunya, Top Kadife, Kırçıllı Kadife, Aslanağzı, Vapur Dumanı, Horozibiği, Yıldız, Zinya, Vinka ve Gazanya gibi çiçekleri yaz boyunca parklara diken Belediye ekipleri, kış için gereken hazırlıkları da tamamladı.  

 

KIŞ AYLARINA RENK KATACAK

İlk etapta 30 bin lahana ve 25 bin karanfil üreten Çankaya Belediyesi, 265 bin adet menekşe üretimini de gerçekleştirdi. Maviden mora, kırmızıdan sarıya kadar farklı renkleriyle güzelliklerini sergileyen çiçekler kış ayları için parklara dikilmeye başlandı. İlçedeki sayısı beşyüzü aşan park ve yeşil alanı süsleyecek çiçekler, soğuk kış aylarında Çankaya’yı renkleriyle ısıtacak.  

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