Çankaya Belediyesinin Çankaya Park içinde bulunan seralarında üretim ara vermeden sürüyor

Belediye işçileri tarafından üretilen 320 bin çiçek Çankaya parklarındaki yerini alıyor.

Çankaya Belediyesinin kendi seralarında ve kendi işçileri ile üretimini gerçekleştirdiği yazlık çiçeklerin ardından şimdi de kış için hazırlanan çiçekl er parklardaki yerini almaya başladı.

Kadife, Petunya, Top Kadife, Kırçıllı Kadife, Aslanağzı, Vapur Dumanı, Horozibiği, Yıldız, Zinya, Vinka ve Gazanya gibi çiçekl eri yaz boyunca parklara diken Belediye ekipleri, kış için gereken hazırlıkları da tamamladı.

KIŞ AYLARINA RENK KATACAK