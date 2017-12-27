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Çankaya Belediyesi’nin dünyaya yeni gözünü açan bebeklere ve ebeveynlerine yönelik projesi olan “Hoş Geldin Bebek” uygulaması yenilenen bebek setiyle devam ediyor

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Çankaya Belediyesi’nin dünyaya yeni gözünü açan bebeklere ve ebeveynlerine yönelik projesi olan “Hoş Geldin Bebek” uygulaması yenilenen bebek setiyle devam ediyor
Çankaya Belediyesi proje kapsamında 2017 yılının son günlerinde hayata merhaba diyen üçüz Kerem, Eren ve Eymen bebeklere de “hoş geldiniz” dedi.

Çankaya Belediyesi’nin Aile Sağlığı ve Eğitimi Hizmetleri kapsamında doğduğu günden itibaren gelişim sürecinde eğitim ve sağlık desteğiyle bebek ile ailenin izlenmesini öngören “Hoş Geldin Bebek” projesi başladığı günden buyana 1625 çocuğa ulaştı. Uygulama kapsamında son ziyaret 2017 yılının son günlerinde hayata ‘merhaba’ diyen Kerem, Eren, Eymen bebeklere yapıldı. Üçüz bebek sahibi olan ebeveynler Sibel ve Burak Çınar çifti, Çankaya Belediyesine teşekkür ederek, “2 kişilik bir aileyken bir anda 5 kişi olduk. Belediyemizin yanımızda olduğunu görmek bizi hem cesaretlendir hem de mutlu etti” dedi. Hediyeler Çankaya Belediye Başkanı Nafiz Kaya tarafından verildi.  

Ebeveynlere bebek bakımı, sağlık durumları, karşılaşılabilecek sorunlara ilişkin hemşirelerin genel bilgilendirme yaptıkları ve ihtiyaç kapsamında sağlık durumu takibinin yapıldığı projede daha önce çiçek buketi şeklindeki bebek setinin yerini organik yeni doğan bebek seti aldı. Çankaya Belediyesi tarafından bebeklere yüzde yüz pamuk ipliği ile üretilen doğal ve sağlıklı anti alerjik; battaniye, zıbın üstü, iç zıbın, bere, zıbın altı, badi, atlet, mendil, önlük, eldiven, bebek anne omuz örtüsünün bulunduğu 11 parçadan oluşan yeni doğan seti ile bebeklerin hassasiyeti gözetiliyor.  

Belediye, vatandaşların Hoş Geldin Bebek setine ulaşması için muhtarlıklara, aile hekimliklerine bilgilendirme broşürü bırakıyor. Bebek setinden edinmek isteyenler, 0850 455 02 65 no.lu telefonu arayarak talepte bulunabiliyorlar.

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