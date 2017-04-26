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Çankaya Belediyesi’nin düzenlediği kültür gezileri büyük ilgi görüyor

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Çankaya Belediyesi’nin düzenlediği kültür gezileri büyük ilgi görüyor
Sadece Nisan ayında bin 800 kişinin yeni yerler görme imkanı bulduğu gezilere Mayıs ayında katılmak isteyenlerin sayısı şimdiden 2 bin kişi oldu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, her vatandaşın farklı yerleri görme hakkı olduğunu vurgulayarak, “Yıl boyunca 20 bin vatandaşımızı Amasra, Kapadokya, Eskişehir ve Konya’ya düzenlediğimiz gezilerde ağırlayacağız” dedi.

 

Çankaya Belediyesi’nin “Mutluluk Hepimizin Hakkı” sloganıyla başlattığı kültür gezileri büyük ilgi görüyor. Sadece Nisan ayında bin 800 vatandaşı Amasra, Kapadokya, Eskişehir ve Konya’ya düzenlediği gezilerde ağırlayan Çankaya Belediyesi’ne Mayıs ayı gezileri için şimdiden 2 bin kişi başvurdu.

 

REHBERLE DOLAŞIYORLAR

Çankaya Evleri’ne ve semt muhtarlarına kayıt yaptıran vatandaşları, kayıt noktalarından alıp yine aynı yere bırakan Çankaya Belediyesi, araçta ikram ettiği kahvaltının ardından vatandaşlara öğlen ve akşam yemeğinde de gidilen yöreye özgü yemekleri sunuyor. Yolculuk boyunca, şarkılar söyleyen vatandaşlar daha gidecekleri yere varmadan şehir hayatının yarattığı stresi üzerlerinden atmaya başlıyor.

Gidilen bölgeyi uzman rehberle birlikte gezen vatandaşlar, camiler, türbeler, anıtlar, yapılar hakkında da ayrıntılı bilgi alarak kültürel bir yolculuğa çıkıyor.

 

HEDEF 50 BİN VATANDAŞ

Çankayalıların yeni yerler görmeleri, sosyalleşmeleri, tarihi ve kültürel mirasları yakından tanımaları amacıyla düzenlenen gezilerden yıl boyunca toplam 20 bin vatandaş yararlanabilecek. Söz konusu rakamın seneye 50 bin olması planlanıyor.

 

“ÖNCELİK İMKANI OLMAYANLARIN”

Çankaya’da bir ilki daha hayata geçirmiş olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, söz konusu gezilerde önceliği imkanı olmayan vatandaşlara tanıdıklarını söyledi.  

Türkiye’nin farklı yerlerini görmenin, hayatın rutininden çıkabilmenin moral ve motivasyonu yükselttiğinin altını çizen Başkan Taşdelen, “Yıl boyunca 20 bin vatandaşımızı Amasra, Kapadokya, Eskişehir ve Konya’ya düzenlediğimiz gezilerde ağırlayacağız. Mutluluk herkesin hakkı” dedi. 

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