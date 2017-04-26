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Çankaya Belediyesi’nin gelenekselleşen “Geri Dönüşümler Fidan Oluyor” Kampanyası, Cebeci Çankaya Evi ve Anıtpark’ta başladı

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Çankaya Belediyesi’nin gelenekselleşen “Geri Dönüşümler Fidan Oluyor” Kampanyası, Cebeci Çankaya Evi ve Anıtpark’ta başladı
İki torba geri dönüştürülebilir ambalaj atığı getiren her Çankayalıya bir çam ağacı fidanı hediye edilen kampanya, 24 Nisan – 15 Mayıs tarihleri arasında devam edecek.

Dağıtımın ilk gününde Cebeci Çankaya Evi ve Anıtpark’ta açtıkları bilgilendirme masasıyla vatandaşları ambalaj atıklarının geri dönüşümü hakkında da bilgilendiren Çankaya Belediyesi ekipleri, 15 Mayıs’a kadar daha önce ilan edilen noktalarda vatandaşlarla buluşacak.

Çankaya Belediyesinin çevre duyarlılığı ve geri dönüşüm konusunda başlattığı örnek projelerden biri olan ve gelenekselleşen “Geri Dönüşümler Fidan Oluyor” bu yıl Cebeci Çankaya Evi ve Anıtpark’tan başladı.

Anıtpark’ta kurulan bilgilendirme masasını ziyaret eden vatandaşlara geri dönüşüm hakkında bilgiler veren ekip, iki çöp poşeti dolusu geri dönüştürülebilir ambalaj atığı getiren vatandaşlara da çam fidanı hediye etti. 

SİZİN DE BİR DİKİLİ FİDANINIZ OLSUN

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, belediye olarak daha yaşanılabilir ve daha yeşil bir kent için çalıştıklarını söyleyerek, “Yeşil ve sağlıklı bir kente giden yollar; geri dönüşümden, çevrenin korunmasında ve ağaçlandırmadan geçiyor. Hep söylüyoruz; 'Doların değil ağacın yeşilini seviyoruz' ve bu kampanyamız da bu düsturun uygulamaya dökülmüş hallerinden biri. Artık geleneksel hale gelen bu kampanyayla hem halkımızda geri dönüşüm bilincini artırıyoruz hem de çam fidanı hediye edip dikmelerini sağlayarak 'sizin de bir dikili fidanınız olsun' diyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da kampanyanın bir ayağını da okullarda sürdüreceğiz” dedi.

Bugün başlayan fidan dağıtım kampanyası 25 Nisan’da Çankaya Belediyesi Esat Vergi Bürosu (Bülbülderesi Caddesi, Hassas Bölge Yanı) ve Ayrancı Pazaryeri’nde (Dikmen Caddesi, Emniyet Genel Müdürlüğü Yanı) devam edecek.

26 Nisan günü Emek Pazaryeri (Emek Mahallesi Kırım Caddesi ile 28. Sokak Köşesi) ve 100. Yıl Pazaryeri’nde (100. Yıl İşçi Blokları ile 1427. Cad 1516. Cad. Köşesi) bilgilendirme masası açıp fidan dağıtımı yapacak olan ekipler, 27 Nisan günü Ata Çankaya Evi (Öveçler 2. Cad. No: 107 / Dikmen) ve Beysukent Çankaya Evi’nde (Angora Caddesi Cumhuriyet Parkı içi Beysukent) olacak.

Her gün saat 09.00 ile 16.00 arasında geri dönüşüm alımı ve fidan dağıtımı yapacak ekiplerin 15 Mayıs’a kadar olan programı dağıtım noktaları bazında şöyle:

Çankaya Evleri:

Cebeci Çankaya Evi: 24 Nisan ve 5 Mayıs 2017

Ata Çankaya Evi: 27 Nisan ve 9 Mayıs

Beysukent Çankaya Evi: 27 Nisan, 5 ve 9 Mayıs

İsmail Cem Çankaya Evi: 28 Nisan ve 10 Mayıs

Ümitköy Çankaya Evi: 28 Nisan ve 6 Mayıs 

Pazaryerleri:

Ayrancı Pazaryeri: 25 Nisan ve 8 Mayıs

Emek Pazaryeri: 26 Nisan, 4 ve 11 Mayıs

100. Yıl Pazaryeri: 26 Nisan, 3 ve 10 Mayıs

Keklik Pazaryeri: 29 Nisan ve 11 Mayıs

Ümitköy Pazaryeri: 29 Nisan; 8, 13 ve 15 Mayıs

Yıldız Pazaryeri: 3 ve 15 Mayıs

Kırkkonaklar Pazaryeri: 4 ve 13 Mayıs 

Diğer Noktalar:

Anıtpark: 24 Nisan, 2 ve 9 Mayıs

Çankaya Belediyesi Esat Vergi Tahsil Bürosu: 25 Nisan ve 6 Mayıs

Lozanpark: 2 ve 12 Mayıs

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