Çankaya Belediyesinin gelenekselleşen “Geri Dönüşümler Fidan Oluyor” Kampanyası, ilk haftasında Çankayalılardan büyük ilgi gördü

Cebeci Çankaya Evi ve Anıtpark’ta başlayan kampanya Ümitköy Çankaya Evi kursiyerlerinin katılımıyla daha da büyüdü.

İki torba geri dönüştürülebilir ambalaj atığı getiren her Çankayalıya bir çam ağacı fidanı hediye edilen kampanya, 15 Mayıs'a kadar sürecek

Çankaya Belediyesi ekipleri ayrıca, atık toplama noktalarında açtıkları bilgilendirme masasıyla vatandaşları ambalaj atıklarının geri dönüşümü hakkında da bilgilendiriyor.



Çankaya Belediyesinin çevre duyarlılığı ve geri dönüşüm konusunda başlattığı örnek projelerden olan artık gelenekselleşen “Geri Dönüşümler Fidan Oluyor” kampanyası bu yıl da ilçe sakinlerinden büyük ilgi görüyor. 24 Nisan'da Cebeci Çankaya Evi ve Anıtpark’tan başlayan ve iki çöp poşeti dolusu geri dönüştürülebilir ambalaj atığı getiren vatandaşlara da çam fidanı hediye edilen kampanya ilçe genelindeki noktalarda sürüyor. Ümitköy Ümit Çankaya Evi kursiyerlerinin toplu katılımıyla güzel bir ivme kazanan kampanya kapsamında kurulan bilgilendirme masasını ziyaret eden vatandaşlara geri dönüşüm hakkında bilgiler de veriliyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de, belediye olarak daha yaşanılabilir ve daha yeşil bir kent için çalıştıklarını söyleyerek “Yeşil ve sağlıklı bir kente giden yollar geri dönüşümden, çevrenin korunmasından ve ağaçlandırmadan geçiyor. Hep söylüyoruz, “Doların değil ağacın yeşilini seviyoruz” ve bu kampanyamız da bu düsturun uygulamaya dökülmüş hallerinden biri. Artık geleneksel hale gelen bu kampanyayla hem halkımızda geri dönüşüm bilincini artırıyoruz hem de çam fidanı hediye edip dikmelerini sağlayarak “Sizin de bir dikili fidanınız olsun” diyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da kampanyanın bir ayağını da okullarda sürdüreceğiz” dedi.

Her gün saat 09.00 ile 16.00 arasında geri dönüşüm alımı ve fidan dağıtımı yapan ekiplerin 15 Mayıs’a kadar olan programı şöyle:

4 Mayıs: Kırkkonaklar Pazaryeri

5 Mayıs: Cebeci ve Beysukent Çankaya Evleri

6 Mayıs: Çankaya Belediyesi Esat Vergi Tahsil Bürosu ve Ümitköy Çankaya Evi

8 Mayıs: Ayrancı ve Ümitköy Pazaryerleri

9 Mayıs: Ata, Beysukent Çankaya Evleri ile Anıtpark

10 Mayıs: İsmail Cem Çankaya Evi, 100. Yıl Pazaryeri

11 Mayıs: Emek ve Keklik Pazaryerleri

12 Mayıs: Lozanpark

13 Mayıs: Ümitköy ve Kırkkonaklar pazaryerleri

15 Mayıs: Ümitköy ve Yıldız Pazaryerleri