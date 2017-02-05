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Çankaya Belediyesinin görme engelliler için oluşturduğu “Sesli Kütüphane” gönüllü okuyucularını bekliyor

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Çankaya Belediyesinin görme engelliler için oluşturduğu “Sesli Kütüphane” gönüllü okuyucularını bekliyor
Kütüphane üyeleri, “Kitap dinlemek istiyoruz, bizim için okur musunuz?” diye soruyor.

Çankaya Belediyesinin görme engelliler için oluşturduğu “Sesli Kütüphane” gönüllü okuyucularını bekliyor.

Romandan bilimsel araştırmaya, çocuk kitaplarından kişisel gelişime kadar geniş bir yelpazede iki yüz kitabın bulunduğu kütüphanenin üyeleri, daha fazla sayıda kitap okunmasını talep ediyor. Kitaplara ulaşabilmenin kendileri için çok önemli olduğunu belirten üyeler, “Bizler daha da çok sayıda kitabı dinleyebilmek istiyoruz. Bizim için okur musunuz?” diye soruyor.

 

SES TONUNA GÖRE KİTAP SEÇİMİ

Okunacak kitapların seçiminde, görme engelli vatandaşların taleplerine öncelik verilen kütüphanede, gönüllü okuyucu olmak için önce deneme kaydı yapılıyor. Okuyucunun ses tonuna göre seçilen kitap, profesyonel kayıt odasında okutularak kayda alınıyor.

Görme engelli kitap dinlemek isteyen herkesin ücretsiz olarak yararlanabildiği kütüphane, Şehit Gönenç Caddesi No:5 Kat:2 Maltepe adresinde bulunuyor. Kütüphaneye 431 13 25 numaralı telefondan ulaşılıyor. 

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