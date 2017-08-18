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Çankaya Belediyesinin ilaçlama ekipleri, 7/24 haşere ilaçlamasına devam ediyor

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Çankaya Belediyesinin ilaçlama ekipleri, 7/24 haşere ilaçlamasına devam ediyor
Çankaya Belediyesinin ilaçlama ekipleri, 2017 yılı boyunca yaklaşık 70 bin hektarı aşkın alanda uçkun çalışması, bin 500 hektara yakın alanda ise larvasit çalışması yaptı. 24 saat çalışan ekipler, uçkunla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.

Yaz dönemi artan sivrisinek, karasinek gibi kent zararlılarına karşı çalışmalarına ara vermeden devam eden Çankaya Belediyesi, 2017 yılı boyunca 70 bin hektarı aşkın alanda uçkun çalışması yaptı. Belirlediği 30’a yakın jit alanını (sulak alan, bataklık, çöp) kapsayan bin 500 hektarlık alanda ise larvasit çalışması yaptı.

İlçe sınırlarında bulunan 124 mahallenin tamamında kanalizasyonlarda kemirgen ve uçkun mücadelesi yapan ekipler, Çankaya’ya bağlı Tohumlar, Evciler, Karahasanlı, Çavuşlu, Kömürcü, Yayla, Akarlar köylerinde de çalışmalarını gerçekleştirdi. İbadethanelerde dezenfeksiyon çalışması yapan ekipler, talepte bulunan kamu kurumlarında da gerekli çalışmaları yapıyor.

24 saat aralıksız çalışan ekipler 4 vardiya halinde hizmet veriyor. Her canlının gün içinde farklı aktif saatlerinin olduğunu belirten yetkililer, vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendirdiklerini, 440 22 69 numaralı telefona şikayetlerin bildirilmesi halinde gerekli müdahalenin yapılacağı bilgisini de verdi.

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