Çankaya Belediyesinin “Sağlık Kart” projesi başladı

Çankaya Belediyesi, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde yepyeni bir projeye daha imza attı. Belediye, Çankaya’da yaşayan her vatandaşa, özel sağlık kuruluşlarında yüzde 50’ye varan indirim sağlayan "Sağlık Kart" uygulamasını başlattı.

Çankaya Belediyesinin “Sağlık Kart” projesine katılan 19 özel sağlık kuruluşu, Çankayalılara muayene, tahlil-tetkik ve tedavi masraflarında indirim uygulayacak.

"Sağlık Kart" protokolü imza töreninde konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bugün Çankaya Belediyesi olarak temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra halka dokunan hayırlı projelerimize bir yenisini ekliyoruz. Sağlık en temel insan hakkı. Herkes için sağlık ve sağlıkta eşitlik ilkesi çerçevesinde binlerce Çankayalı hemşerimize Sağlık Kart’ı dağıtmaya başlıyoruz" dedi.



Çankaya Belediyesi, temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra halka dokunan projelerine bir yenisini daha ekledi. Çankaya Belediyesi, Çankayalıların aldıkları sağlık hizmetlerinde, yüzde 50’ye varan indirim sağlayan "Sağlık Kart" projesini imzalanan protokol töreniyle başlattı. Törenin ev sahipliğini Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen yaparken, imza protokolüne Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu ile 19 özel sağlık kuruluşu temsilcileri katıldı.

İmza töreninde konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Çankaya Belediyesi olarak temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra halka dokunan hayırlı projelerimize bir yenisini ekliyoruz. Sosyal demokrat belediyeciliğe yeni bir örnek sergileyerek; herkes için sağlık ve sağlıkta eşitlik ilkesi çerçevesinde binlerce Çankayalı hemşerimize 'Sağlık Kart’ı dağıtmaya başlıyoruz" dedi.

BAŞLANGIÇTA 19 SAĞLIK KURULUŞU

Sağlık Kart hizmetinin vatandaşlara Başkentteki özel sağlık kuruluşlarından belli oranlarda indirim sağlayacak olmasının sağlıkta fırsat eşitliği getireceğini belirten Alper Taşdelen, “Hedefimiz sağlıklı ve mutlu bir toplum. Biz Çankayalıların mutluluğu için, yararlanmak istedikleri sağlık hizmetlerinden daha düşük ücretle faydalanmaları amacıyla bir adım attık. Bu protokolle Çankayalılar, aldıkları sağlık hizmetlerinde, muayene, tahlil-tetkik ve tedavi masraflarında yüzde 50’ye varan farklı oranlarda indirimlere kavuşacak" diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi’nin eşgüdümünde 'Sağlıklı Kentler Projesi'ne Türkiye’den üye olmuş öncü belediyelerden biri olduklarını kaydeden Taşdelen "Sağlıkta fırsat eşitliğini savunuyor, eşitliği sağlamak için herkesin yararlanabileceği bir hizmet sunuyoruz. Bugün 19 sağlık kuruluşu ile başlangıç yaptığımız projemize zamanla başka sağlık kuruluşları da eklenerek daha da büyüyecek” dedi.

BELEDİYE-ÖZEL SEKTÖR İŞ BİRLİĞİNİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ

Çankaya’da yaşayan veya Çankaya’da ticari faaliyette bulunan tüm Çankayalıların yararlanabileceği Sağlık Kart uygulaması için herhangi bir koşul aranmadığına dikkat çeken Başkan Taşdelen şunları söyledi:

"An itibariyle Belediyemiz, ilçe belediyelere verilen yetki doğrultusunda koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini özellikle yoksul, yaşlı, engelli ve çocuklara ulaştırıyor. Evde sağlık, hasta nakil, ağız ve diş Sağlığı, HIV testi ve danışmanlığı, aile ve çocuk psikolojik danışmanlık hizmetlerini ücretsiz sağlıyoruz. Tüm hizmet birimlerimizde sağlık eğitimi hizmetleri ile göz, diyabet, obezite, ruh sağlığı taramaları da gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmaları yürütürken kurumsal personel kapasitemiz yanında, üniversiteler, Sağlık Bakanlığı ve sivil toplum örgütleri ile birlikte hareket ediyoruz. Sağlık Kart'ın Tüm Türkiye'de yerel yönetimlere örnek olacak bir proje olacağını düşünüyorum. Çünkü bu projeyle, belediye-özel sektör işbirliğinin en güzel örneğini başlatıyoruz. Talepte bulunan her vatandaşa özel sağlık kuruluşlarımız vasıtasıyla hizmet götüreceğiz. Vatandaşlarımız Sağlık Kart'ı Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Belediye’nin Çankaya Evi, Baharevi gibi birimlerinden alınabilecek."

URSU: "BÖYLESİNE GÜZEL BİR PROJENİN İÇİNDE YER ALMAKTAN ONUR DUYUYORUZ"

Başkan Taşdelen'in ardından söz alan Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu da 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nde böylesine anlamlı ve güzel bir proje başlattıkları için Çankaya Belediyesi'ne teşekkür etti. DSÖ olarak insanların sağlık hizmetlerine kolay erişimi adına yapılan tüm çalışmaları desteklediklerini kaydeden Dr. Ursu, "Çankaya Belediyesi Dünya Sağlıklı Kentler Birliği'nin en aktif üyelerinden biri. Bu anlamlı günde başlattıkları böylesine güzel bir çalışmanın içinde yer almaktan DSÖ olarak onur duyuyoruz" dedi.

İLK KART URSU'YA

Konuşmaların ardından Başkan Taşdelen, Sağlık Kart uygulamasını başlatan imzaları attı. İlk etapta projeye katılan 19 sağlık kuruluşunu temsilcilerini tek tek kutlayan Başkan Taşdelen, ilk basılan Sağlık Kart'ı da sembolik olarak DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Ursu'ya verdi.

Törenin ardından Başkan Taşdelen, projeye katılan özel sağlık kuruluşlarından birinin ücretsiz check-up çekilişini de yaptı. Çekilişte dört kişi ücretsiz, iki kişi de yüzde 50 indirim kazandı.

SAĞLIK KARTIN GEÇERLİĞİ OLDUĞU KURUMLAR

Çankaya’da yaşayan veya Çankaya’da ticari faaliyette bulunan tüm vatandaşların yararlanabileceği Sağlık Kart uygulamasına katılan özel sağlık kurumları ise şöyle sıralandı:

- Özel Çankaya Yaşam Hastanesi

- Dünya Göz Hastanesi

- LİV Hospital

- Özel İncek Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi

- Minasera Hastanesi

- Avrupa Göz Hastanesi

- Medicana

- Acıbadem Ankara Hastanesi

- Özel Ankara Cerrahi Tıp Hastanesi

- Özel Ortadoğu Hastanesi

- Özel HRS Kadın Hastanesi

- Özel Doğa Hayat Polikliniği

- Özel Natomed Hastanesi

- Özel Kudret International Hospital

- Kudret Göz Hastanesi

- Özkaya Tıp Merkezi

- Bayındır Hastanesi

- Güven Çayyolu Sağlık Kampüsü

- Centrum Tüp Bebek Merkezi