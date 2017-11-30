Çankaya Belediyesinin temizlik filosunda yer alan elektrikli araçlar, sokak temizliğini ve çöp toplama işini günlük 10 TL maliyetle gerçekleştiriyor

1,1 metre genişliğindeki elektrikli araçlar, Bahçelievler, Tunalı Hilmi, Emek, Kızılay ve Maltepe bölgelerinde sokakların temizliğini ve çöplerin toplanmasını günlük 10 TL’lik maliyetle gerçekleştiriyor. Türkiye’de Çankaya Belediyesi öncülüğünde yoğun kentsel alanlarda kullanılan araçlarla, sokak başlarında çöp birikintisinin oluşmasını önlüyor.
“TEMİZLİĞİ KALICI HALE GETİRİYORUZ”
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, başkentin en işlek cadde ve sokaklarında kullanılan elektrikli araçların gündüz nüfusu 2 milyonu bulan Çankaya’da önemli bir işlevi olduğunu belirtti.
Söz konusu araçlarla, çöpün sokakta depolanmasının önlendiğini ifade eden Taşdelen, “Bunun için de çöp toplama aracının sürekli dolaşımını sağlıyoruz. Aracın küçük, gürültüsüz ve egzozsuz oluşu da ayrıca avantaj sağlıyor. Çevre korumaya uygun nitelikte olan araçlarımız sayesinde yere atılan çöpleri anında toplayabiliyor, yoğun bölgelerin temiz kalmasını sürekli hale getirmiş oluyoruz ” diye konuştu.
Araçların 8 saatlik kullanım olanağı sağlayan akülerle çalıştığını vurgulayan Taşdelen, “Şoför ve temizlik işçisi kontrolünde olan araçlar, 400 amper, 72 watt, 2 batarya sistemiyle belediye bütçesine ciddi katkı sağlıyor” dedi.
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