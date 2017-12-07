Çankaya Belediyesinin yatırımlar döneminin en büyük projesi olan Atatürk Kültür Merkezi’nin inşası hızla devam ediyor

Türkiye’nin ikinci, Ankara’nın en büyük kültür merkezi olma özelliğine sahip olacak Merkez, Başkentin sanat yaşamına kalite katacak.

İlçenin dört bir yanında Çankaya Evinden yüzme havuzuna, pazar yerinden kreşe inşaat çalışmaları devam eden Çankaya Belediyesinin kültür sanat merkezi olarak inşa ettiği en büyük yatırımı Atatürk Kültür Merkezi hızla yükseliyor.

Çankaya Belediyesi tarihinin en büyük yatırımı olan Atatürk Kültür Merkezi, Türkiye’nin ikinci Ankara’nın ise en büyük kültür merkezi olacak.

Başkentin eser yapıları arasına girecek olan Atatürk Kültür Merkezi, Ankara’nın gözde semti olan Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunuyor. Atatürk Kültür Merkezi 22 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine inşa ediliyor. Uluslararası mimari örneklerden hareketle, seyirci ve sanatçıların tüm ihtiyaçlarına göre tasarlanan merkez, akustiğiyle dünya standartlarına sahip olacak. Bin ve 500 kişilik iki salondan oluşan Atatürk Kültür Merkezi, galeri kullanımlı fuayesiyle de önemli sergilere ev sahipliği yapacak. Merkez, planlanan 250 araçlı otopark ile de misafirlerine kolaylık sağlayacak.

Döneminde Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’ni hizmete açan, zaman ve fiziki şartlarla yıpranan Yılmaz Güney Sahnesi’ni yıkıp yeniden yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya Belediyesi tarihinin en büyük yatırımı olan Atatürk Kültür Merkezi’nin inşaatını da sık sık ziyaret ederek çalışmaları yerinde denetliyor. En değerli arsalarını halkın kullanımına sunduklarını belirten Alper Taşdelen, “Atatürk adını Atatürk Kültür Merkezimizde yaşatacak olmak ve değerli arsalarımızı halk yararına kullanmak bizim için onurdur” dedi.