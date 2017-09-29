Çankaya Belediyesinin yeni projelerinden olan ve Hayrettin Karaca’nın adının verildiği parkın açılışı için geri sayım başladı

Çankaya Belediyesi yeni projelerini birbiri ardına halkın hizmetine sunuyor. Son dönemde İsmet İnönü Parkı, Bilkent ve Mutlukent Çankaya Evleri, İshak Öztürk Parkı, Zülfü Livaneli Kültür Merkezi ve Cebeci Pazaryeri’ni açan, Huzur Pazaryeri’nin de temelini atan Çankaya Belediyesi, şimdi de Hayrettin Karaca Parkı’nın açılışı için gün sayıyor.
5 EKİM’DE AÇILIYOR
Toplumsal değerlerine sahip çıkmayı sürdüren Çankaya Belediyesi, bu parkında da geleneğine devam ediyor. Yaşamını doğaya, doğal hayatı korumaya ve en çok da erozyonla mücadeleye adayarak yıllardır bu konuda halkı bilgilendiren Hayrettin Karaca’nın adını 5 Ekim’de açılacak yeni parkında yaşatıyor.
BÖLGENİN YENİ YAŞAM ALANI
Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA)‘nın Onursal Başkanı Hayrettin Karaca’nın adının verildiği park, Yaşamkent Mahallesi’nde. 7 bin metrekare alanıyla bölgenin yeni yaşam alanı olacak park, 3239. ile 3226. Sokakların kesişiminde yer alıyor. Koşu yolu, fitness alanı, çocuk oyun alanı, süs havuzu ve kamelyaları ile halkın hizmetine sunulacak park, bölgeye 5 bin metrekare yeni yeşil alan da kazandıracak.
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