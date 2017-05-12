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Çankaya Engelsiz Yaşam Merkezi açılacak

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Çankaya Engelsiz Yaşam Merkezi açılacak
Engelsiz proje ve çalışmalarıyla Türkiye'nin örnek gösterilen yerel yönetimi olan Çankaya Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinliklerinin ikinci gününde dolu dolu bir dayanışma gecesine imza attı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: “Bu yıl sonuna kadar engellilerin ve ailelerinin her alanda eğitim alabilmesi ve kaliteli vakit geçirmesi için Çankaya Engelsiz Yaşam Merkezi açacağız”    

 

Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Konferans Salonu'nda düzenlenen "Siz Olmadan Asla Dayanışma ve Farkındalık Gecesinde" Çankayalılar, tiyatro gösterileri, kısa filmler, sergiler ve müzik dinletileriyle dolu keyifli bir gece yaşadı.

Etkinliğin ev sahipliğini üstlenen ve açılış konuşmasını yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, belediye olarak engelli bireylerin sosyal hayata ve istihdama eşit katılımı için yürüttükleri çalışmaları anlattı. Göreve geldiği ilk yıl Ç'engel Kafe projesini Sakarya Caddesi'ne kentin tam merkezine çektiklerini ifade eden Başkan Taşdelen, "Bir yandan engelli yurttaşlarımızın yaşam alanlarını en iyi şekilde düzenliyoruz; diğer yandan onları yaşama ve üretime katacak projeleri uyguluyoruz. Engelli bireyler için yaptığımız ödüllü projelerimizle sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçiriyor; 'Sağlık Kart ve Halk Kart' gibi yeni projelere de imza atmaya devam ediyoruz" dedi.

 

“ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ” GELİYOR

Konuşmasında Başkentlilere bir de müjde veren Başkan Taşdelen, yakın zamanda Çankaya’da bir ilke daha imza atarak "Engelsiz Yaşam Merkezi"ni açacaklarını söyledi. Projenin ayrıntılarını aktaran Başkan Taşdelen şunları söyledi: "Rafet Genç Gündüz Bakımevimizi Haziran ayında açılışını yapacağımız Masal Kalesi Gündüz Bakımevi'ne taşıyacağız. Tahliye edeceğimiz gündüz bakımevimizin olduğu alanda ise modern yapısı ve yeni alanlarıyla Çankaya Engelsiz Yaşam Merkezi'ni kuracağız. Merkezde, engellilerin ve ailelerinin her alanda eğitim alabilmesi ve kaliteli vakit geçirmesi için özel alanlar oluşturulacak. Engelliler ve aileleri kültürel etkinliklerini merkezimizde yapabilecek. Merkezde tiyatro, konser, seminer gibi kültürel etkinlikler için kullanılabilecek çok amaçlı salon, sergi alanları, kütüphane ve kafeterya alanları olacak. Çankaya'ya bu yıl bitmeden böylesine güzel bir tesis daha kazandıracağımız için mutlu ve heyecanlıyız."

 

KONSER, TİYATRO, SERGİ BİR ARADA

Açılış konuşmasının ardından "Farkındalık Gecesi" birbirinden güzel etkinliklerle devam etti. "Siz olmadan Asla" gecesinde ilk olarak sahneye Çankaya Belediyesi eski Meclis Üyesi Halil Köseler ve oğlu Murat Köseler çıktı. Kendisi de görme engelli olan ve saksafon çalan Halil Köseler, oğlu ile birlikte seslendirdikleri parçalarla dinleyicilere müzik dolu bir gece yaşattı.

Müzik dinletisinin ardından Çankaya'nın gururu Ç'engel Kafelilerin hazırlayıp sahnelediği "Sahte Doktor" adlı tiyatro gösterisi dakikalarca alkışlandı.

Gece, Türk Milli Takımı'na dünya çapında sayısız madalya ve kupa kazandıran Çankaya Belediyesi Görme Engeller Spor Kulübü'nün sporcularının ödül töreniyle devam etti. Sporcuları sahneye çağıran ve tek tek tebrik eden Başkan Taşdelen, kulübün başarılı sporcularını plaketle ödüllendirdi.

Gece "Garip bir Hırsızlık Hikayesi" adlı kısa filmin gösterimi ve Başkent Otizm Gençlik ve Spor Kulübü ile Ankara Lions Kulübü Özel Eğitim ve uygulama Merkezi'nin düzenlediği fotoğraf sergisinin açılışı ile sona erdi.  

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