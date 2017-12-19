  • BIST 110.177
  • Altın 155,852
  • Dolar 3,8403
  • Euro 4,5381
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 10 °C

Çankaya Esat Pazaryerinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

»
Çankaya Esat Pazaryerinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor
Çankaya Belediyesinin mevcut pazaryerlerini yıkıp yeniden inşa ederek modern kent meydanına dönüştürdüğü pazaryerlerinden biri olan Esat Pazaryerinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Çankaya Belediyesinin birer kent meydanına dönüştürme amaçlı yeniden inşa ettiği pazaryerlerinden Esat Pazaryerinde çalışmalar devam ediyor. Aşıkpaşa ve Cebeci Pazaryerlerini yeniden düzenleyerek halkın hizmetine sunan, 100. Yıl Pazaryerini de yıkıp yeniden yapan Çankaya Belediyesinin Esat Pazaryerindeki çalışmaları hız kazandı. İki bölümden oluşacak pazaryerinde vatandaşlar hem alışveriş yapabilecek hem de teras bölümünde sosyal aktivitelere katılabilecek. Haftanın her günü kullanılabilecek şekilde tasarlanan pazaryeri, bölgeye yeni bir soluk getirecek.

Çankaya’da hizmetleri vatandaşların istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Esat ve Huzur kapalı pazaryerlerinde çalışmaların devam ettiğini en yakın zamanda halkın kullanımına açacaklarını söyledi. Pazaryerlerinin kapalı ve sadece pazaryeri değil aynı zamanda çocukların oyun oynayabileceği, herkesin spor yapabileceği, bisiklete binebileceği, konser, yazlık sinema gibi etkinliklerin düzenleneceği kent meydanları olacağını sözlerine ekleyen Alper Taşdelen, “İnancı, dini, siyasi görüşü ne olursa olsun tüm Çankayalılara eşit hizmet götürmeye önem veriyoruz. Her bir Çankayalının başımızın üstünde yeri var. Çankaya’ya çok güzel eserler kazandırmak, her Çankayalının ‘iyi ki Çankaya’da yaşıyoruz’ diyebilmelerini sağlamak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Çankaya Belediyesi, yapımını tamamlayarak Aşıkpaşa, Cebeci, 100. Yıl pazaryerlerini hizmete açtıktan sonra Esat ve Huzur pazaryerlerini de 2018’de açmak için çalışmalarını sürdürüyor. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çankaya Belediyesi ilaçlama ekipleri çalışmalarına kış mevsiminde de devam ediyor11 Aralık 2017 Pazartesi 11:13
  • ​Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Kasım ayında 175 hayvana sıcak yuva buldu09 Aralık 2017 Cumartesi 11:51
  • Çankaya Belediyesi Bademlidere Çankaya Evi Çocuk Kulübü ile 300 çocuğa okuldan sonra ders çalışma imkanı sunuyor07 Aralık 2017 Perşembe 11:43
  • Çankaya Belediyesi, ilk ve ortaokul öğrencilerine verdiği ağız ve diş sağlığı seminerlerini lise öğrencilerine de vermeyi sürdürüyor06 Aralık 2017 Çarşamba 11:57
  • Oran Mahallesinde yapımı hızla devam eden Oran Çankaya Evi 2018 yılının ilk aylarında hizmete girecek06 Aralık 2017 Çarşamba 11:54
  • Çankaya Belediyesince eğitim öğretim yılı başından itibaren öğrencilere dağıtılan kırtasiye setleri köy okullarına da ulaşıyor05 Aralık 2017 Salı 12:09
  • Çankaya Belediyesi “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” kapsamında farkındalık yaratmak için bir dizi etkinlik düzenledi04 Aralık 2017 Pazartesi 11:06
  • ​Çankaya Yardımlaşma ve Ekonomik Dayanışma Derneği (ÇAYED) Yarım Elma, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım dağıtımlarına devam ediyor04 Aralık 2017 Pazartesi 11:03
  • Mehmet Akif Ersoy’un adının verildiği parkın açılışı yapıldı03 Aralık 2017 Pazar 12:00
  • Çankaya Belediyesi, üyesi olduğu Sağlıklı Kentler Birliği toplantısına ev sahipliği yaptı02 Aralık 2017 Cumartesi 12:38
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim