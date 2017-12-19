Çankaya Esat Pazaryerinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Çankaya Belediyesinin mevcut pazaryerlerini yıkıp yeniden inşa ederek modern kent meydanına dönüştürdüğü pazaryerlerinden biri olan Esat Pazaryerinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Çankaya Belediyesinin birer kent meydanına dönüştürme amaçlı yeniden inşa ettiği pazaryerlerinden Esat Pazaryerinde çalışmalar devam ediyor. Aşıkpaşa ve Cebeci Pazaryerlerini yeniden düzenleyerek halkın hizmetine sunan, 100. Yıl Pazaryerini de yıkıp yeniden yapan Çankaya Belediyesinin Esat Pazaryeri ndeki çalışmaları hız kazandı. İki bölümden oluşacak pazaryerinde vatandaşlar hem alışveriş yapabilecek hem de teras bölümünde sosyal aktivitelere katılabilecek. Haftanın her günü kullanılabilecek şekilde tasarlanan pazaryeri, bölgeye yeni bir soluk getirecek.

Çankaya’da hizmetleri vatandaşların istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Esat ve Huzur kapalı pazaryerlerinde çalışmaların devam ettiğini en yakın zamanda halkın kullanımına açacaklarını söyledi. Pazaryerlerinin kapalı ve sadece pazaryeri değil aynı zamanda çocukların oyun oynayabileceği, herkesin spor yapabileceği, bisiklete binebileceği, konser, yazlık sinema gibi etkinliklerin düzenleneceği kent meydanları olacağını sözlerine ekleyen Alper Taşdelen, “İnancı, dini, siyasi görüşü ne olursa olsun tüm Çankayalılara eşit hizmet götürmeye önem veriyoruz. Her bir Çankayalının başımızın üstünde yeri var. Çankaya’ya çok güzel eserler kazandırmak, her Çankayalının ‘iyi ki Çankaya’da yaşıyoruz’ diyebilmelerini sağlamak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Çankaya Belediyesi, yapımını tamamlayarak Aşıkpaşa, Cebeci, 100. Yıl pazaryerlerini hizmete açtıktan sonra Esat ve Huzur pazaryerlerini de 2018’de açmak için çalışmalarını sürdürüyor.