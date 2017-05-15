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Çankaya Evi’nde fotoğrafçılık eğitimi

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Çankaya Evi’nde fotoğrafçılık eğitimi
Hayatını düğün fotoğrafçılığı yaparak kazanan eşiyle birlikte çalışmaya başlayan Satı Güler Yazıcı, Çankaya Belediyesinin düzenlediği fotoğrafçılık derslerine katılıyor.

Emekli aşçı Yazıcı, 25 yıldır fotoğrafçılık yapan eşine fotoğrafçı olarak da destek verebileceği için çok mutlu.

 

2 çocuk annesi 47 yaşındaki Satı Güler Yazıcı, Sokullu Çankaya Evi’nde fotoğrafçılık eğitimi alıyor. Emekli aşçı olan Yazıcı’nın amacı, 25 yıldır düğün fotoğrafçılığı yaparak hayatını kazanan eşine fotoğrafçı olarak da destek verebilmek.

Sınıf arkadaşlarıyla birlikte, fotoğraf makinesini yakından tanıyan, teknik bilgiler edinen, fotoğrafçılıkta kullanılan bilgisayar programlarıyla tanışan, fotoğraf gezileriyle pratik yapan Yazıcı, düğün fotoğrafçılığına ilişkin bilgiler de alıyor.

Yine Sokullu Çankaya Evi’nde düzenlenen resim derslerine de katıldığını belirten Yazıcı, resim teknikleri öğrenmenin iyi bir fotoğrafçı olmaya da yarar sağlayacağını ifade ediyor.

 

“EMEKLİ DEĞİL, ÖĞRENCİYİM”

Emekli olduktan sonra kendisine kalan zamanı yaratıcı bir şekilde kullanabilmeyi Çankaya Evi’ne borçlu olduğunu vurgulayan Yazıcı, “Evime çok yakın bir yerde böyle derslerin olması mutluluk verici. Kendimi emekli gibi değil, öğrenci gibi hissediyorum. Eşimin işlerine teknik bilgilere sahip olarak yardım edebileceğim” diyor.

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