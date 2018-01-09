  • BIST 116.384
  • Altın 158,715
  • Dolar 3,7554
  • Euro 4,4832
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 4 °C

Çankaya Evleri 18 yaş üstündeki tüm kadınlara ücretsiz olarak “Kadının İnsan Hakları” eğitimi veriyor

»
Çankaya Evleri 18 yaş üstündeki tüm kadınlara ücretsiz olarak “Kadının İnsan Hakları” eğitimi veriyor
Eşitlikçi bir toplumun geliştirilmesi ve var olan eşitsizliklerin giderilmesi için çalışan Çankaya Belediyesi, 2017 yılında da kadınları yalnız bırakmadı.

Eğitimden sağlığa, istihdamdan kentin kullanımına ve şiddetten kadınların siyasete katılımına kadar 6 ana başlıktan oluşan “Eşitlik Eylem Planı” çerçevesinde çalışan Çankaya Belediyesi, 2017 yılında da kadınlara tam destek verdi.
 
Çankaya Evleri’nde 18 yaş üstündeki tüm kadınlara ücretsiz olarak “Kadının İnsan Hakları” eğitimi veren Çankaya Belediyesi, konuya ilişkin farkındalığı arttırmak amacıyla düzenlediği “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”  semineriyle de 921 personeline ulaştı.
 
KADIN İSTİHDAMINA DESTEK

Temmuz ayından itibaren evlenen çiftlere “Haklarımız Var” kitapçıkları dağıtan Çankaya Belediyesi, 187 kadına istihdama katılımlarını desteklemek üzere girişimcilik eğitimi verdi.
 
Alışveriş merkezleri ve pazaryerlerinin yanı sıra Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda düzenlediği “Kadın Emeği Festivali” ile de kadınların el emeği ürünlerini satmasını sağlayan Belediye, Şevval Sam, Füsun Demirel, Feryal Öney gibi ünlü isimleri konuk ettiği festivalle binlerce kişiye ulaştı.
 
“Kadın Yazarlar Haftası” düzenlemesinin yanı sıra “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” gibi özel günlerde de kadınlarla bir araya gelen Çankaya Belediyesi, mahalle toplantılarıyla da kadınların sorunlarını ve taleplerini dinledi.  
 
BABALAR DA EĞİTİMDE

Toplumsal cinsiyet eşitliği kriterlerine uygun 10 iş yerine mor bayrak hediye eden Çankaya Belediyesi, AÇEV ile imzaladığı “Baba Destek Programı” ile 7-11 yaş arası çocukları olan babalara eğitim verdi. Eğitimle, babanın çocuk gelişimi konusunda bilgi edinmesi, çocuğun yetiştirilme sürecine eşit bir şekilde katılması, aile içi her türlü şiddetin önlenmesi amaçlandı.
 
ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK HİZMETİ

Çankaya Belediyesi Aile Danışma Merkezi’nden 400 çift yararlanırken, 642 kişi de Halk Sağlığı Merkezi’nde ücretsiz olarak test ve danışmanlık hizmeti aldı.
 
Yıl boyunca, Çankaya Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’ne 458 89 00 / 1154 telefonla ulaşan 247 kadının yanı sıra yüz yüze başvuruda bulunan 140 kadına da danışmanlık hizmeti veren Belediye, 28 kadının da sığınma evine yerleşmesini sağladı. Belediye, anneleriyle birlikte evden ayrılmak zorunda kalan 39 çocuğa da kucak açtı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI, “KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE” EĞİTİMİ VERDİ21 Aralık 2017 Perşembe 10:55
  • “Kadının İnsan Hakları Eğitimi”ne 18 yaşını geçmiş tüm kadınlar davetli20 Aralık 2017 Çarşamba 12:02
  • BELMEK'LER EL EMEĞİ GÖZ NURU GELENEKLERİ ÖĞRENMEK İSTEYEN KURSİYERLERLE DOLUP TAŞIYOR20 Aralık 2017 Çarşamba 11:23
  • Kahramankazan Belediyesi bünyesinde Kadın ve Aile Komisyonu (KADAK) kuruldu19 Aralık 2017 Salı 12:57
  • Mamak Belediyesi’nin Mamaklı kadınların hizmetine sunduğu 14 aile merkezinden 9 yılda toplam 17 bin kişi faydalandı19 Aralık 2017 Salı 11:18
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANIM LOKALLERİ 2018 YILI KAYITLARI BAŞLADI…19 Aralık 2017 Salı 10:52
  • Kahramankazanlılar Satı Kadın’ı unutmadı05 Aralık 2017 Salı 11:51
  • TÜRK KADININA HAK ETTİĞİ DEĞER SEÇME VE SEÇİLME HAKKI VERİLEREK GÖSTERİLMİŞTİR04 Aralık 2017 Pazartesi 15:52
  • Altınova Hanım Evi üyelerine “Evlilik Öncesi Eğitim Programı” düzenlendi01 Aralık 2017 Cuma 12:09
  • Dr. Gökçen Erdoğan, İlişkilerin Temel Taşı “Sağlıklı İletişim” seminerinde Yenimahallelilerle buluştu01 Aralık 2017 Cuma 11:44
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim