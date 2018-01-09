Çankaya Evleri 18 yaş üstündeki tüm kadınlara ücretsiz olarak “Kadının İnsan Hakları” eğitimi veriyor

Eşitlikçi bir toplumun geliştirilmesi ve var olan eşitsizliklerin giderilmesi için çalışan Çankaya Belediyesi, 2017 yılında da kadınları yalnız bırakmadı.

Eğitimden sağlığa, istihdamdan kentin kullanımına ve şiddetten kadınların siyasete katılımına kadar 6 ana başlıktan oluşan “Eşitlik Eylem Planı” çerçevesinde çalışan Çankaya Belediyesi, 2017 yılında da kadınlara tam destek verdi.



Çankaya Evleri’nde 18 yaş üstündeki tüm kadınlar a ücretsiz olarak “ Kadının İnsan Hakları ” eğitimi veren Çankaya Belediyesi, konuya ilişkin farkındalığı arttırmak amacıyla düzenlediği “ Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ” semineriyle de 921 personeline ulaştı.



KADIN İSTİHDAMINA DESTEK

Temmuz ayından itibaren evlenen çiftlere “Haklarımız Var” kitapçıkları dağıtan Çankaya Belediyesi, 187 kadına istihdama katılımlarını desteklemek üzere girişimcilik eğitimi verdi.



Alışveriş merkezleri ve pazaryerlerinin yanı sıra Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda düzenlediği “Kadın Emeği Festivali” ile de kadınların el emeği ürünlerini satmasını sağlayan Belediye, Şevval Sam, Füsun Demirel, Feryal Öney gibi ünlü isimleri konuk ettiği festivalle binlerce kişiye ulaştı.



“Kadın Yazarlar Haftası” düzenlemesinin yanı sıra “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” gibi özel günlerde de kadınlarla bir araya gelen Çankaya Belediyesi, mahalle toplantılarıyla da kadınların sorunlarını ve taleplerini dinledi.



BABALAR DA EĞİTİMDE

Toplumsal cinsiyet eşitliği kriterlerine uygun 10 iş yerine mor bayrak hediye eden Çankaya Belediyesi, AÇEV ile imzaladığı “Baba Destek Programı” ile 7-11 yaş arası çocukları olan babalara eğitim verdi. Eğitimle, babanın çocuk gelişimi konusunda bilgi edinmesi, çocuğun yetiştirilme sürecine eşit bir şekilde katılması, aile içi her türlü şiddetin önlenmesi amaçlandı.



ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK HİZMETİ

Çankaya Belediyesi Aile Danışma Merkezi’nden 400 çift yararlanırken, 642 kişi de Halk Sağlığı Merkezi’nde ücretsiz olarak test ve danışmanlık hizmeti aldı.



Yıl boyunca, Çankaya Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’ne 458 89 00 / 1154 telefonla ulaşan 247 kadının yanı sıra yüz yüze başvuruda bulunan 140 kadına da danışmanlık hizmeti veren Belediye, 28 kadının da sığınma evine yerleşmesini sağladı. Belediye, anneleriyle birlikte evden ayrılmak zorunda kalan 39 çocuğa da kucak açtı.