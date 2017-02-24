  • BIST 88.797
  • Altın 144,335
  • Dolar 3,5772
  • Euro 3,7827
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 11 °C

Çankaya Evleri, birbirinden ilginç ve eğlenceli seminerlere sahne oluyor

»
Çankaya Evleri, birbirinden ilginç ve eğlenceli seminerlere sahne oluyor
Çankaya Belediyesinin ilçenin dört bir yanında hizmete açtığı ve kısa sürede Çankayalıların ikinci adresi haline gelen Çankaya Evleri, birbirinden ilginç ve eğlenceli seminerlere sahne oluyor.

Cebeci Çankaya Evi bünyesindeki Baharevi sakinleri, ömür boyu eğitim kapsamında ‘kahkaha terapisi’ ile bol bol gülüp stres attı.

 

Çankaya Belediyesinin hobi ve meslek edinme kurslarının yanı sıra sosyal ve kültürel alanda da vatandaşlara hizmet verdiği Çankaya Evleri, yaşını almış vatandaşlara yönelik Baharevi ile farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Cebeci Çankaya Evi içerisinde bulunan Baharevi, Eser Bakım’ın eğitmenliğinde düzenlenen “Kahkaha Terapisiyle Stres Yönetimi” semineri ile katılımcıların yüzünü gerçek anlamda güldürdü. Yaklaşık 20 Cebeci Baharevi sakininin katıldığı eğitim, gülmenin ve doğru nefes almanın stres ve hastalıklarla mücadelede ne kadar etkili olduğunun adeta kanıtı gibiydi. Eğitimin başında oturdukları yerden bir dizi ısınma dansı yapan Cebeci Baharevi sakinleri, giderek hızlanan ritme ayak uydurmakta zorlanmadı ve ortaya keyifli bir dans gösterisi çıktı.

 

BEBEKLER 350, YETİŞKİNLER GÜNDE 16 KEZ GÜLÜYOR

Eğitmen Eser Bakım, gerek kendi hayatından verdiği örnekler, gerek katılımcılara sorduğu sorularla stresin kaynaklarının nasıl doğru tespit edilebileceğini ve bunlarla nasıl başa çıkılabileceğini anlattı. Gülmenin sinir sistemi üzerinde çok olumlu bir etkisi olduğunu ve beyin kimyasını olumlu yönde değiştirerek kişiyi daha dirençli yaptığını kaydeden Bakım, “İki aylık bir bebek günde ortalama 350 kez güler. Biz yetişkinlerde bu sayı 16’ya düşmüştür. Bu dramatik bir düşüş ve bizler stresin gülüşümüzü çalmasına izin vermemeliyiz. Güçlü olabilmenin yolu gülebilmekten de geçer. Lütfen gülmeyi unutmayın” dedi.

Yaklaşık bir saat süren terapide Cebeci Baharevi sakinleri hem temel gülme egzersizleri yaptılar hem de paylaştıkları birbirinden eğlenceli anılarla birbirlerini güldürdüler.    

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çankaya Belediyesi, dost ülke Küba’nın devrimci efsanevi lideri Fidel Castro’nun adını ilçedeki bir parka verme kararı aldı17 Şubat 2017 Cuma 13:04
  • ​Çankaya Belediyesi, 2017 yılının ilk ayında 92 sahipsiz hayvanı sıcak yuvasına kavuşturdu17 Şubat 2017 Cuma 12:57
  • Çankaya Belediyesi'nden Jandarma Hava Radar Komutanlığı’na yol açma yardımı15 Şubat 2017 Çarşamba 11:42
  • Çankaya Belediyesi, Öveçler Huzur Mahallesi’nde bulunan yeni parkına kahraman astsubay Ömer Halisdemir’in adını veriyor14 Şubat 2017 Salı 12:00
  • “Yağmur Hasadı Yoluyla İklim Değişikliğine Uyum Projesi"nin kapanış konferansı Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde yapıldı14 Şubat 2017 Salı 11:50
  • Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evi ve Mahalle Bostanı, Kavaklıderem Derneği üyelerini ağırladı12 Şubat 2017 Pazar 13:04
  • İzmir’deki terör saldırısında şehit edilen polis memuru Fethi Sekin’in adı Çankaya'da bir parka verilecek11 Şubat 2017 Cumartesi 12:23
  • Çankaya Belediyesi 2016 yılı içinde yapılan denetimler sonucunda, 2051 asansörü riskli bularak mühürledi10 Şubat 2017 Cuma 11:46
  • Yağmur Hasadı Yoluyla İklim Değişikliğine Uyum Projesi10 Şubat 2017 Cuma 11:40
  • ​Çankaya Belediyesi boş metruk yapılar ile gecekonduların yıkımı sonrası ortaya çıkan moloz yığınlarını temizliyor08 Şubat 2017 Çarşamba 12:37
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim