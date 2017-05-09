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Çankaya Evleri bugünlerde, “Altın Kızlar”ın yılsonu sergisi heyecanını yaşıyor

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Çankaya Evleri bugünlerde, “Altın Kızlar”ın yılsonu sergisi heyecanını yaşıyor
Birisi emekli profesör doktor, ikisi memur, ortalama 80 yaşındaki “Altın Kızlar” Çankaya Belediyesi Çankaya Evi’nde yılsonu sergisine hazırlanmanın heyecanını yaşıyor.

Çocuk oyun odaları, öğrenci etüt sınıfları, meslek edinme ve hobi dersleriyle her yaş grubuna hizmet veren Çankaya Evleri bugünlerde, “Altın Kızlar”ın yılsonu sergisi heyecanını yaşıyor.

Ayrancı Çankaya Evi’nde nakış ve örgü dersleri alan Bedia Öden (81), Nermin Gülbeyaz (75) ve Sevim Genç (87) emekliliklerinin tadını öğrenerek çıkartıyor. Çankaya Evi’nde “Altın Kızlar” diye bilinen, kendilerini “en genç kursiyerler” olarak ifade eden Öden, Gülbeyaz ve Genç öğrenmenin yaşı olmadığını gözler önüne seriyor.

Evlerine çok yakın bir mesafede diledikleri dersi alabilmekten çok mutlu olduklarını belirten kursiyerler, yaptıkları işlerin yılsonu sergisinde yer alacak olmasının keyfiyle çalışıyor.

 

ŞİFA VEREN ELLER ŞİMDİ ÖRGÜ ÖRÜYOR

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Bölümü emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Sevim Genç, tutkusu olan örgü örmenin eğitimini almaktan çok mutlu. Örgünün strese karşı terapi işlevi gördüğünü belirten Genç, “Doçentlik tezime hazırlanırken de örgü örerdim, konsantrasyonum artardı. Şimdiki derslerle de farklı modeller yapmayı büyük bir keyifle öğreniyorum” diye konuştu.

 

“DÜĞME BİLE DİKEMEZDİM”

Emekli memur 75 yaşındaki Nermin Gülbeyaz da, altın kızların bir diğer üyesi. Yıllarca düğme bile dikemediğini gülümseyerek ifade eden Gülbeyaz, “Şimdi nasıl oldu da nakış işleyerek örtüler yapabiliyorum, ben de şaşırıyorum” dedi.

Nakış dersleri alan Bedia Öden ise aynı zamanda üç boyutlu resim derslerine de katılıyor. Resim derslerinin nakış eğitimini beslediğini düşünen Öden, Çankaya Evleri’nde düzenlenen seminerlere de katıldığını belirtiyor. 

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