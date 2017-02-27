Çankaya Evleri, Çankayalıların yanı sıra Başkentte yaşayan yabancılar ile diplomatik misyonun uğrak yeri oldu

Çankaya Evlerinde açılan çeşitli kurslara katılan yabancıların sayısı her gün artarken İsviçre Büyükelçisi'nin eşinden sonra Batı Afrika ülkesi Benin Cumhuriyeti'nin Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatın eşi de dikiş-giyim kurslarına katılıyor.

Batı Afrika ülkesi Benin Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği Ataşesi Hubert Agdin Dossou’nun eşi Baı Sabıne Attıgla Dossou, Cebeci Çankaya Evi’nin gözde kursiyeri olarak dikiş-giyim kursunda 22 kursiyer arkadaşıyla birlikte hünerlerini sergiliyor.

SALI GÜNLERİNİ İPLE ÇEKİYORUM

Arkadaşlarının tavsiyesi ile kursa katıldığını belirten Dossou, Beytepe’de oturmasına rağmen ilgi duyduğu dikiş eğitimini almak için salı günleri Cebeci Çankaya Evi’ne geliyor. Eğitmeni ve kursiyer arkadaşlarını çok sevdiğini dile getiren Dossou, ‘Burada 3 yılı aşkın süredir yaşıyoruz. Türk insanı çok sıcakkanlı, eğitmenim ve kursiyer arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyorlar. Eşim evde oturmama çok üzülüyordu, bu kursla birlikte boş zamanımı değerlendirip ilgi duyduğum dikişte kendimi geliştiriyorum. O yüzden salı günlerinin bir an önce gelmesini istiyorum’ diye konuştu.

ARKADAŞLARIMA HEDİYELİK ETEKLER DİKİYORUM

Kasım ayında başlayan kurs boyunca kendisini geliştirdiğini ifade eden Dossou; şimdiye kadar nevresim takımı, pike ve 3 tane etek diktiğini söyledi. Arkadaşları için de hediyelik etekler dikeceğini söyleyen Dossou, dikeceği etekleri Eylül ayında tatile gideceği Benin’de, arkadaşlarına hediye edeceğini söyledi.

BELEDİYE BAŞKANINA TEŞEKKÜR

Dossou, Çankaya Belediyle Başkanı Alper Taşdelen'e Çankaya Evleri için teşekkür ettiğini belirterek, kurslar sayesinde yalnızlık çekmeden vakit geçirdiğini ve yeni arkadaşlar edindiğini ifade etti. Kursların diplomatik çevrelerde de ilgi gördüğünü söyleyen Dossou, "Bu kurslarda her milletten insanları görüyoruz ve tanışıyoruz. Hem kendi kültürümüzü tanıyoruz hem de yeni kültürlerle tanışıyoruz. Bu hizmet için Sayın Başkan’a teşekkür ediyorum"" dedi.

EN İYİ ÖĞRENCİLERİMDEN BİRİSİ

Cebeci Çankaya Evi dikiş-giyim kursu eğitmeni Merve Yazıcı, en iyi öğrencilerimden birisi dediği Sabıne Dossou’nun her şeyi not aldığını ve el yatkınlığının çok iyi olduğuna dikkat çekerken Sabıne’le aynı sınıfta olmanın çok keyif verici olduğunu sözlerine ekledi.

BENİM İKİ ÇOCUĞUM VAR ŞİMDİ BİR KIZIM DAHA OLDU

Sabıne Dossou’nun kurs arkadaşlarından birisi de 60 yaşındaki emekli Fransızca öğretmeni Ayşenur Kızılca. Kendisi ve diğer kursiyer arkadaşlarıyla birlikte Sabıne ile güzel bir dostluk kurduklarını aktaran Kızılca, ‘Sabıne ile zaman zaman Benin Cumhuriyeti’nin resmi dili olan Fransızca konuşuyoruz. Artık ikimizin ortak dili oldu. Sabıne bizlere anne diye hitap ediyor ve bu da çok hoşumuza gidiyor. Benim 2 çocuğum var şimdi bir çocuğum daha oldu’ dedi.