Çankaya Evleri yetişkinlerin yanı sıra çocukların da sosyal, kültürel yönden faydalandıkları merkezler olmaya devam ediiyor

Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinde çocuklar hem etüt merkezinde konusunda uzman eğitmenlerin verdikleri derslere katılıyor hem de çeşitli oyunlar oynayarak stres atıyor.

Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri yetişkin vatandaşların yanı sıra çocukların da sosyal, kültürel yönden faydalandıkları merkezler olmaya devam ediyor. Çankaya Belediyesinin 22 Çankaya Evinden birisi olan Bademlidere Çankaya Evi’nde çocuklar konusunda uzman eğitmenlerin verdiği Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve İngilizce derslerine katılarak okullarında işledikleri konuları pekiştirme imkanı buluyor.

DERSLERİN ARDINDAN KÜLTÜREL AKTİVİTE

Eğitimde fırsat eşitliğini ilke edinen Çankaya Belediyesi, çocukları bir yandan TEOG sınavına hazırlarken bir yandan da satranç, resim, heykel, bağlama, gitar dersleri vererek çocukların sosyal ve kültürel olarak gelişimlerine destek veriyor.

Bademlidere Çankaya Evinde ilk ve ortaokul düzeyinde eğitim gören 300’e yakın çocuk, 4 sınıf ve 1 atölyeden oluşan merkezde eğitmenleri eşliğinde arkadaşlarıyla birlikte ders çalışıp sosyalleşmenin mutluluğunu yaşıyorlar.