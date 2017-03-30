  • BIST 89.563
  • Altın 146,527
  • Dolar 3,6424
  • Euro 3,9097
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 18 °C

Çankaya Evlerinde “Birey ve Aileler için Afet Bilinci Eğitimi” gerçekleşti

»
Çankaya Evlerinde “Birey ve Aileler için Afet Bilinci Eğitimi” gerçekleşti
Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri’nde eğitim veren İl Afet Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri soruyor: “Afet durumunda, iletişim araçları kesilse, çocuğunuzla nasıl buluşabileceğinizi biliyor musunuz?”

Çankaya Belediyesinin hobi ve meslek edindirme kurslarının yanı sıra farklı konularda eğitim seminerleri düzenlediği Çankaya Evlerinde son olarak “Birey ve Aileler için Afet Bilinci Eğitimi” gerçekleşti. İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAT) ile birlikte Umut Çankaya Evi’nde düzenlenen seminere kursiyerlerin yanı sıra semt sakinleri de katıldı. 

Türkiye’nin bir afet ülkesi olduğunu vurgulayan AFAT eğitmeni Sibel Dilli, “Afetlerle birlikte yaşamayı ve birey olarak neler yapabileceğimizi öğrenmek zorundayız” dedi. Ankara’nın Kuzey Anadolu Fay Hattı’nda bulunmasının yanı sıra sel ve heyelanın da yaşanabildiği bir şehir olduğunu belirten Dilli, yangın ve teknolojik kazalara karşı da tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

 

“EN YAKIN YEŞİL ALANI BELİRLEYİN”

Katılımcılara, “Herhangi bir afet durumunda, çocuklarınızla nasıl buluşabileceğinizi biliyor musunuz?” sorusunu yönelten Dilli, şunları kaydetti: 

“Afet durumunda ilk 72 saat hayati önem taşır. Yardım gelene kadar neler yapılması gerektiğini bilmek lazım. Örneğin herhangi bir sorun yaşanmadan önce, yürüme mesafesindeki yeşil alanlar belirlenmeli ve tüm iletişim araçlarının kesildiği bir afet anında aile bireylerinin orada buluşacağı konusunda hemfikir olunmalı. Akaryakıt, boya gibi yanıcı ya da patlayıcı maddelerin bulunduğu işyerleri ve atölyelerden uzak durulmalı. Dar ya da eğimli yollar, çıkmaz sokaklar acil durumlarda kullanılmamalıdır.” 

Ev alırken de yapılması gerekenler olduğunu vurgulayan Dilli, evin zemin etüdü denetimi, iskan ruhsatı gibi belgelerinin mutlaka görülmesi gerektiğini belirtti. Dilli, evin içinde duvar yıkımına gidilmesinin çeşitli riskler doğurabileceğini de ifade etti. 

“Afet Bilinci Eğitimi” dileyen herkesin katılımına açık olarak, tüm Çankaya Evlerinde veriliyor.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çankaya Belediyesi Temel Sebze Yetiştiriciliği ile Arıcılık kursları vatandaşların yoğun katılımıyla sürüyor22 Mart 2017 Çarşamba 12:58
  • Yaşlılara çocuk muamelesi yapmayın22 Mart 2017 Çarşamba 12:57
  • Çankaya Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, "Gece Bilgilendirme Ekibi" kurdu18 Mart 2017 Cumartesi 11:43
  • Çankaya Belediyesi, cenaze hizmetlerini yeniden yapılandırdı13 Mart 2017 Pazartesi 11:48
  • Çankaya Belediyesi planlı ve sağlıklı yapılaşma gereği sınırları içerisindeki gecekonduları yıkmaya devam ediyor13 Mart 2017 Pazartesi 11:46
  • Yaptığı yatırımlarla göz dolduran Çankaya Belediyesi, Bilkent Çankaya Evi’nin temelini attı12 Mart 2017 Pazar 13:22
  • Çankaya Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe sakinlerinin huzuru, sağlığı ve refahı için gece gündüz çalışıyor11 Mart 2017 Cumartesi 12:23
  • Turhan Feyzioğlu öğrencileri ve öğretmenleri Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e teşekkür ziyaretinde bulundular10 Mart 2017 Cuma 11:27
  • Kavaklıdereliler, balkonlarında sağlıklı domates yetiştirmek için ilk adımı attılar10 Mart 2017 Cuma 11:09
  • Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinde düzenlenen seminerlerle, çağımızın hastalığı kansere karşı farkındalık çalışması yapılıyor07 Mart 2017 Salı 12:35
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim