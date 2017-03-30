Çankaya Evlerinde “Birey ve Aileler için Afet Bilinci Eğitimi” gerçekleşti

Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri’nde eğitim veren İl Afet Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri soruyor: “Afet durumunda, iletişim araçları kesilse, çocuğunuzla nasıl buluşabileceğinizi biliyor musunuz?”

Çankaya Belediyesinin hobi ve meslek edindirme kurslarının yanı sıra farklı konularda eğitim seminerleri düzenlediği Çankaya Evlerinde son olarak “Birey ve Aileler için Afet Bilinci Eğitimi” gerçekleşti. İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAT) ile birlikte Umut Çankaya Evi’nde düzenlenen seminere kursiyerlerin yanı sıra semt sakinleri de katıldı.

Türkiye’nin bir afet ülkesi olduğunu vurgulayan AFAT eğitmeni Sibel Dilli, “Afetlerle birlikte yaşamayı ve birey olarak neler yapabileceğimizi öğrenmek zorundayız” dedi. Ankara’nın Kuzey Anadolu Fay Hattı’nda bulunmasının yanı sıra sel ve heyelanın da yaşanabildiği bir şehir olduğunu belirten Dilli, yangın ve teknolojik kazalara karşı da tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

“EN YAKIN YEŞİL ALANI BELİRLEYİN”

Katılımcılara, “Herhangi bir afet durumunda, çocuklarınızla nasıl buluşabileceğinizi biliyor musunuz?” sorusunu yönelten Dilli, şunları kaydetti:

“Afet durumunda ilk 72 saat hayati önem taşır. Yardım gelene kadar neler yapılması gerektiğini bilmek lazım. Örneğin herhangi bir sorun yaşanmadan önce, yürüme mesafesindeki yeşil alanlar belirlenmeli ve tüm iletişim araçlarının kesildiği bir afet anında aile bireylerinin orada buluşacağı konusunda hemfikir olunmalı. Akaryakıt, boya gibi yanıcı ya da patlayıcı maddelerin bulunduğu işyerleri ve atölyelerden uzak durulmalı. Dar ya da eğimli yollar, çıkmaz sokaklar acil durumlarda kullanılmamalıdır.”

Ev alırken de yapılması gerekenler olduğunu vurgulayan Dilli, evin zemin etüdü denetimi, iskan ruhsatı gibi belgelerinin mutlaka görülmesi gerektiğini belirtti. Dilli, evin içinde duvar yıkımına gidilmesinin çeşitli riskler doğurabileceğini de ifade etti.

“Afet Bilinci Eğitimi” dileyen herkesin katılımına açık olarak, tüm Çankaya Evlerinde veriliyor.