Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinde ebeveynlerin kısa süreli işlerini yapabilmeleri için 2 saatlik zaman diliminde çocuklarını bırakabildikleri oyun evleri ile Baharevlerindeki oyun alanları minik misafirlerin hoşça vakit geçirmelerini sağlıyor.

Çankaya Evlerinde minik misafirlere hizmet veren oyun evleri, ebeveynlerin imdadına yetişiyor. Ebeveynlerin mesai saatleri içerisinde yapmaları gereken işlerini yapmaları için çocuklarını bırakabilmelerine olanak sağlayan oyun evleri ile büyükanne ve büyükbabalarıyla Baharevlerindeki oyun alanlarında yıl boyunca 1027 minik misafir konuk oldu. Alışveriş, hastane, banka gibi kısa süreli işlerini yapabilmelerini sağlamak için iki saatlik zaman diliminde oyun evlerine çocuklarını bırakan ebeveynler de bu hizmetten oldukça memnun. Yaşlı vatandaşların sosyalleşmelerine olanak sağlayan Baharevlerinde ise torunları ile gelen büyükler birbirleriyle hoşça vakit geçirirken çocuklar da oyun oynuyorlar.

Ebeveynleri yapmaları gereken işlerini yaparken akranlarıyla oyun evlerinde hoşça vakit geçiren çocuklar, eğitmen eşliğinde oyunlar oynuyor, masal dinliyor ya da resim yapıyorlar. Hem çocuklar hem de büyükleri için fayda sağlayan oyun evi hizmeti Cebeci, Bayraktar ve Sokullu Çankaya Evlerinde bulunuyor. Ayrancı Baharevi’nde ise çocuklara ait oyun alanları bulunuyor.