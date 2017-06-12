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Çankaya GESK sporcuları Türkiye’yi Satranç Olimpiyatları’nda temsil etmek üzere Milli Takım’a seçildiler

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Çankaya GESK sporcuları Türkiye’yi Satranç Olimpiyatları’nda temsil etmek üzere Milli Takım’a seçildiler
Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü satranç oyuncuları, Makedonya’da düzenlenecek Satranç Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil edecek Milli Takım’a seçildi.

Beş kişilik Milli Takım’a üç sporcu vermenin haklı gururunu yaşayan Çankaya GESK, Olimpiyatlardan da en iyi sonuçla dönmeyi hedefliyor.

 

Geçtiğimiz yıl hem bireysel dalda şampiyonluk madalyaları kazanan hem de takım halinde Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonu olan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Çankaya GESK) Satranç Takımı, 18 – 28 Haziran’da Makedonya’da yapılacak Satranç Olimpiyatları’na gidecek Milli Takım’ın belkemiğini oluşturuyor. Çankaya GESK, Makedonya’nın Ohrid kentinde düzenlenecek olimpiyatlarda yarışacak beş kişilik Milli Takım’a üç sporcu vermenin gururunu yaşıyor.

2016- 2017 sezonunda değişik kategorilerden ilk beşe giren sporcuların seçildiği Milli Takım’da Çankaya GESK formasıyla geçtiğimiz yıl Türkiye 1’incisi olan Ünal Dönmez ve 2’ncisi Mümin Aksu’nun yanı sıra genel kategoride beşinci olan Şefik Karaköseli de yer alacak.

 

“TAŞDELEN: GURUR DUYUYORUZ”

Türkiye’yi Satranç Olimpiyatları’nda temsil etmek üzere Milli Takım’a seçilen Çankaya GESK sporcularıyla gurur duyduklarını söyleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de, “Kulüpleri bünyesindeki her branşta kazandıkları başarılar göğsümüzü kabartan ve milli takımların vazgeçilmezi haline gelen sporcularımızın bu turnuvadan da madalyalarla dönerek hem ülkemizin hem Çankayamızın gururu olacağına inanıyorum” dedi.

Çankaya Belediyesi olarak geçtiğimiz hafta amatör spor kulüpleriyle buluşarak malzeme yardımı yaptıklarını hatırlatan Taşdelen, “Amatör sporların gelişmesi, engelli sporcuların spor yoluyla sosyal hayata katılmasını sağlamak için elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. Çabalarımız ve desteklerimiz artarak sürecek” diye konuştu.

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