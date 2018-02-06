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Çankaya GESK, Türkiye Görme Engelliler Kulüpler ve Ferdi Satranç Şampiyonasında tarih yazdı

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Çankaya GESK, Türkiye Görme Engelliler Kulüpler ve Ferdi Satranç Şampiyonasında tarih yazdı
Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Çankaya GESK), Antalya’da 9 Ocak – 03 Şubat 2018 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Kulüpler ve Ferdi Satranç Şampiyonasında yine tarih yazdı.

Çankaya GESK, 107 görme engelli spor kulübünün mücadele ettiği Türkiye Satranç Şampiyonasında takım olarak 3, ferdi olarak da 4’üncü kez üst üste Türkiye Şampiyonu oldu.

 

Çankaya GESK sporcularının her branşta gurur yaşattığını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, azimle çalışan ve büyük başarılar elde eden sporcularına daima destek olacaklarını söyleyerek teşekkür etti.

 

REKORTMEN SPORCULAR

Kulüp sporcuları 39 puan elde ederek takım halinde Türkiye Satranç Şampiyonu olurken, gençler kategorisinde yarışan Süleyman Saltık 7’de 7 yaparak 4’üncü kez arka arkaya Türkiye gençler satranç şampiyonu oldu. Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Çankaya GESK)’in gururu Süleyman Saltık, 47 müsabakada namağlup olarak bir rekora da imza atmış oldu.

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