Çankaya Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Nisan ayı içerisinde 133 sokak hayvanına yeni yuva buldu

​Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Nisan ayı içerisinde 233 hayvanı kısırlaştırdı, 871 hayvana tedavi uyguladı, 133 hayvanı ise sahiplendirdi.

Türkiye’nin en büyük hayvan barınaklarından birine sahip olan Çankaya Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını her gün artırarak sürdürüyor. Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarının her adımında öncelikli olarak sağlık faktörünü önemseyen Belediye, bölgelerinden aldığı hayvanlara, gerekli tüm tedavi ve bakım hizmetlerini uyguluyor. Yetki ve sorumluluğu gereği tedavisi, aşıları ve kısırlaştırılması tamamlanan hayvanı bölgesine geri bırakıyor.

Canlılara yönelik her türlü çalışmasını kayıt altına alan Belediye, Nisan ayı içerisinde 202 hayvana karma, bronchin, kuduz ve mantar aşısı yaparken, 233 hayvanı ise kısırlaştırdı. Belediye 871 hayvana da gerekli tedaviyi uyguladı.

Yılda ortalama 1300 sokak hayvanını sahiplendiren Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Nisan ayında ise 133 hayvanı sahiplendirdi.