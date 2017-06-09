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Çankaya Şenol Güneş Spor Parkı 13 Haziran Salı günü Şöhretler Karması maçı ile açılacak

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Çankaya Şenol Güneş Spor Parkı 13 Haziran Salı günü Şöhretler Karması maçı ile açılacak
Çankaya Belediyesi, ünlü spor adamı Şenol Güneş’in adını verdiği yeni yapılan spor temalı parkın açılışı, 13 Haziran Salı günü Şöhretler Karması maçı ile yapılacak.

Toplumsal değerlerinin isimlerini parklarında yaşatan Çankaya Belediyesi, Şenol Güneş adını verdiği spor temalı yeni parkının açılışı için gün sayıyor. Parkın açılışı, 13 Haziran Salı günü saat 12.00’de Şöhretler Karması maçı ile yapılacak.

Birçok takımın yanı sıra A Milli Futbol Takımına da teknik direktörlük yapmış olan bu toprakların yetiştirdiği en büyük spor adamlarından Şenol Güneş’in adı Çankaya’da yaşayacak. 2002 yılında Japonya ve Güney Kore’de düzenlenen Dünya Kupası’nda Türk Milli Takımı’nı üçüncülüğe taşıyarak adını Türk spor tarihine altın harflerle yazdıran Güneş’in adının verildiği Yaşamkent Mahallesi’nde bulunan yeni park tamamlandı.

 

SPOR İNSANINA SPOR PARKI

Spora ve sporcuya daima destek olduklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Ülkemizde sporun ilerlemesi adına büyük emek vermiş, dünya üçüncülüğü gibi büyük başarılara imza atarak göğsümüzü kabartmış olan Şenol Güneş’in adını ilçemizde yaşatmak bizler için büyük bir onurdur” diye konuştu. Yerel ve amatör spor kulüplerine de malzeme yardımında bulunarak sporun yaygınlaşmasına destek çabası içinde olduklarını ifade eden Taşdelen, “Şenol Güneş Spor Parkı, Şenol Hoca gibi nice değerler yetişmesi için sahalarını açacak. Yolu Çankaya’dan geçecek spor adamlarının geleceğe yürümesi için biz de belediye olarak elimizden gelen ne varsa yapacağız” dedi.  

 

6 BİN METREKARELİK FUTBOL SAHASI

26 bin metrekarelik alanı ve 14 bin 500 metrekare yeşil dokusuyla bölge halkına hizmet verecek park, spor teması ile dikkat çekiyor. Spor Toto Teşkilatı tarafından desteklenen yeni parkta, 63x95 ebatlarında 6 bin metrekare futbol sahası, 182 metrekare basketbol sahası, bin 400 metrekarelik büyük koşu yolu, soyunma birimleri, fitness alanı ve çocuk oyun alanı bulunuyor. Spor olanakları ile dolu park, bölge halkının yanı sıra dileyen tüm vatandaşların kullanabileceği yeni bir spor ve yaşam alanı olacak. Park, Yaşamkent Mahallesi Seviye Koleji yanı 3245. Sokak ile 3251. Cadde köşesinde yer alıyor. 

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