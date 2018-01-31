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Çankaya Teknoloji Evi ikinci dönem kayıtları 3-4 Şubat tarihleri arasında yapılacak

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Çankaya Teknoloji Evi ikinci dönem kayıtları 3-4 Şubat tarihleri arasında yapılacak
Çocukların programlamayı öğreneceği Kod Atölyesi, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak Robot Atölyesi ve hayallerini çizerek üç boyutlu çıktısını alabilecekleri 3D Yazıcı Atölyesinin bulunduğu Çankaya Belediyesi Çocuk Teknoloji Evi 192 öğrenciyi mezun etti.

Kadınlara, gençlere ve çocuklara öncelik tanıyan hizmetler ile ön planda olan Çankaya Belediyesi, yakın zamanda açtığı Çocuk Teknoloji Evi’nden 192 öğrenciyi mezun etti. Çocukların programlamayı öğreneceği Kod Atölyesi, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak Robot Atölyesi ve hayallerini çizerek üç boyutlu çıktısını alabilecekleri 3D Yazıcı Atölyesinin bulunduğu teknoloji Evi için yeni dönem kayıtlar 3-4 Şubat'ta başlıyor. 

9-16 yaş arası çocukların eğitim aldığı Teknoloji Evi’nde 4 fizik öğretmeni ve bir bilgisayar programcısı öğrencilerle ilgileniyor. Cumartesi ve Pazar günleri eğitim verilen Teknoloji Evi’nde her atölyede 3 farklı grup gün içinde eğitim alıyor.

 

ATÖLYELER HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Çocuklara programlamayı sevdirecek ve eğlendirecek şekilde hazırlanmış birçok uygulama ile eğitim verilen Kod Atölyesi’nde, algoritmik düşünce sistemlerinin nasıl geliştirebileceği, problem üreten değil problem çözen bireylerin eğitimi sağlanıyor. Robot teknolojilerini öğrenmeye yönelik giriş yapılacak Robot Atölyesi’nde ise robot tasarımı yapılıyor. Öğrenciler Robot Mekaniği, Tasarım, Akış Diyagramları, Temel Görev Yürütme, Algılayıcılar, Servo Motor Kontrolü üzerine eğitim alıyor. Legolar, sensörler, özel devreler ve parçaların olduğu bir kitin verileceği çocuklar, kendi robotlarını yapabiliyor. Aynı kiti kullanarak farklı robot yapabilen çocuklar, deneyerek ve görerek  robotlarla ilgili temel beceri ve kavramları öğreniyor. Çocukların hayallerini somut materyale çevirecek 3D Yazıcı Atölyesi ise 3 boyutlu programlarda çizim yapılarak, hayal gücünün 3D yazıcıyla buluşmasını sağlıyor. Eğitim ortamlarında inovatif düşünce ve tasarımı güçlendirecek şekilde kullanımlarının arttırılmasını amaçlayan Atölye,  3D yazıcıların kullanımı konusunda öğrencilere tasarım, yazılım gibi farklı becerilerin kazandırılmasını amaçlıyor.

Çankaya Teknoloji Evi’nde yer alan atölyelerde eğitim almak isteyenlerin yeni dönem için 458 9000/2904 numaralı telefondan 3-4 Şubat tarihlerinde ön kayıt yaptırması gerekiyor.

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