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Çankaya Zabıtası, hijyen kurallarına uyulmayarak açıkta bırakılan ekmekleri toplayarak vatandaşın sağlığını koruyor

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Çankaya Zabıtası, hijyen kurallarına uyulmayarak açıkta bırakılan ekmekleri toplayarak vatandaşın sağlığını koruyor
Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Kızılay Merkez Amirliği ekipleri, Kızılay ve çevresinde sabah erken saatlerde hijyen kurallarına uyulmayarak işyerleri önüne bırakılan ekmekleri toplayarak vatandaşın sağlığını koruyor.

Gıda sektörünün yoğun olarak bulunduğu Kızılay bölgesinde periyodik denetimlerini sürdüren ekipler, süpermarketler ile gıda işi yapan işyerleri önüne bırakılan ve hijyen kuralları hiçe sayılarak üstü açık kasalardaki ekmekleri imha edilmek üzere el koyuyor.

 

GECE-GÜNDÜZ DENETİM

Gündüz nüfusunun 2 buçuk milyonu bulduğu Kızılay bölgesinde gerçekleşen denetimlerin, vatandaşlar üzerinde de olumlu yansıması olduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, vatandaşların sağlığını hiçe sayan uygulamalara karşı denetimlerin artarak devam edeceğini söyledi. Denetimlerin ilçenin diğer bölgelerinde de yapılacağını dile getiren Alper Taşdelen, “Halkımızın sağlığını tehdit eden her olumsuzluğu ortadan kaldırmak için çalışmalar yapıyoruz. Gece seyyar gıda satışı yapan tezgahları topladığımız gibi sabahın erken saatinde işletmelerin önüne bırakılan açık ekmek kasalarını da topluyoruz. Vatandaşımızın sağlığı her şeyin önünde gelir” diye konuştu. 

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