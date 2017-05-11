Çankaya Zabıtası, hijyen kurallarına uyulmayarak açıkta bırakılan ekmekleri toplayarak vatandaşın sağlığını koruyor

Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Kızılay Merkez Amirliği ekipleri, Kızılay ve çevresinde sabah erken saatlerde hijyen kurallarına uyulmayarak işyerleri önüne bırakılan ekmekleri toplayarak vatandaşın sağlığını koruyor.

Gıda sektörünün yoğun olarak bulunduğu Kızılay bölgesinde periyodik denetimlerini sürdüren ekipler, süpermarketler ile gıda işi yapan işyerleri önüne bırakılan ve hijyen kuralları hiçe sayılarak üstü açık kasalardaki ekmekleri imha edilmek üzere el koyuyor.

GECE-GÜNDÜZ DENETİM