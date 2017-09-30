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Çankaya'da 50 okulun spor malzemeleri düzenlenen buluşmayla teslim edildi

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Çankaya'da 50 okulun spor malzemeleri düzenlenen buluşmayla teslim edildi
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: “Okullarımızın ihtiyaçlarını gidererek, öğrencilerimizin daha güzel ve sağlıklı koşullarda eğitim almaları için çalışıyoruz”

2017-2018 eğitim-öğretim yılıyla birlikte ilçedeki okulları ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ziyaretlerine devam ediyor.

Okulların açıldığı ilk gün başta ilkokullar olmak üzere çok sayıda minik öğrencinin yanında olan Taşdelen, son olarak Tınaztepe Anadolu Lisesi ile Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık İlkokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi. Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Taşdelen, birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi.

 

ÇANKAYA, OKULLARIN YANINDA

Yaz aylarında ilçedeki okulların boya, badana, pota ve bahçe düzenlemesi gibi eksiklerini gideren Çankaya Belediyesi, okullara desteğini sürdürüyor. Eğitim-öğretim döneminin açılmasıyla birlikte öğrencilere kırtasiye seti de armağan eden Çankaya Belediyesi, şimdi de spor malzemeleri hediye ediyor.

 

TAŞDELEN: “DESTEKLERİMİZE SPOR MALZEMELERİNİ DE EKLEDİK”

İlçedeki 50 okulun spor malzemeleri düzenlenen buluşmayla teslim edildi.

Tınaztepe Anadolu Lisesi’nin spor salonunda gerçekleşen buluşmada konuşan Taşdelen, Çankaya Belediyesinin okullara yönelik hizmetleri hakkında bilgi verdi. Sağlıklı nesillerin yetişmesi için sporun önemine de değinen Taşdelen; “Her yıl okullarımızın fiziki ihtiyaçlarını gidererek, öğrencilerimizin daha güzel ve sağlıklı koşullarda eğitim almaları için çalışıyoruz. Bu desteklerimize şimdi spor malzemelerini de ekledik. Çünkü sağlıklı nesiller için sporun ne denli önemli olduğunun farkındayız” dedi.

 

GÜZEL OKUL ÖĞRENCİYİ OKULA BAĞLIYOR

Çankaya Belediyesinin her zaman yanlarında olduğunu bildiklerini belirten Tınaztepe Anadolu Lisesi Müdürü Ferhat Doma, okulların fiziki şartlarının iyileşmesinin öğrenciyi okula bağladığını ifade ederek yapılan hizmetler nedeniyle Taşdelen’e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ilçe genelinde belirlenen 50 okulun yetkililerine basketbol, futbol, voleybol ve badminton topu ile badminton raketleri Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen tarafından teslim edildi. 

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