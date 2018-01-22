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Çankaya’da bir ayda 3 bin 376 ton ambalaj atığı toplandı

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Çankaya’da bir ayda 3 bin 376 ton ambalaj atığı toplandı
Çevre dostu Çankaya Belediyesi, çevreye katkı sağlayan çalışmalarına devam ediyor.

Çankaya’yı daha temiz ve yeşil hale getirerek çevre bilincini arttırmak amacıyla hız kesmeden süren çalışmalar kapsamında, her ay tonlarca çevresel atık toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

 

Atıkların yeniden değerlendirilerek ekonomiye kazandırılmasını da amaçlayan çalışmalarda bir ayda 402 iç mekan kutusu ile 8 adet konteyner ve kumbara dağıtıldı. Ambalaj atıkların yanı sıra bitkisel atık yağlar ve elektronik atıklar da toplanıyor.

 

ATIKLAR DOĞAYA KARIŞMIYOR

Son bir ayda 44 ton bitkisel atık yağın toplanmasını sağlayan Çankaya Belediyesi, gereken noktalara 36 adet bitkisel atık yağ bidonu dağıttı. Zararlı atıkların doğaya karışmasını engellemenin yanı sıra ülke ekonomisine de katkı sağlayan çalışmalar kapsamında son bir ayda 3 bin 376 ton ambalaj atığı toplanması sağlandı. 667 kilo elektronik atığın toplandığı son ayda, 19 adet atık pil kutusu da dağıtıldı.

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