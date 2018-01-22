Çankaya’da bir ayda 3 bin 376 ton ambalaj atığı toplandı

Çevre dostu Çankaya Belediyesi, çevreye katkı sağlayan çalışmalarına devam ediyor.

Çankaya’yı daha temiz ve yeşil hale getirerek çevre bilincini arttırmak amacıyla hız kesmeden süren çalışmalar kapsamında, her ay tonlarca çevresel atık toplanarak geri dönüşüm e kazandırılıyor.

Atıklar ın yeniden değerlendirilerek ekonomiye kazandırılmasını da amaçlayan çalışmalarda bir ayda 402 iç mekan kutusu ile 8 adet konteyner ve kumbara dağıtıldı. Ambalaj atıkları n yanı sıra bitkisel atık yağlar ve elektronik atıklar da toplanıyor.

ATIKLAR DOĞAYA KARIŞMIYOR