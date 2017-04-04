Çankaya'da engellilere medya alanında istihdam sağlamayı hedefleyen Avrupa Birliği destekli projede eğitimler başladı

Çankaya Belediyesi, sosyal projelerden birine daha adım attı.

Medya ve İletişim Akademisi Derneği, Çankaya Belediyesi ve Uluslararası Engelliler Eğitim ve Kültür Derneği ortaklığında yürütülen "Duy Sesimi; Çalışmak, Üretmek İstiyorum" ile engellilere medya alanında istihdam sağlamayı hedefleyen Avrupa Birliği destekli projede eğitimler başladı.

Engelli bireylerin istihdamını sağlayama yönelik "Duy Sesimi; Çalışmak, Üretmek İstiyorum" projesi, Avrupa Birliği’ne başvuruda bulunan 2 bin 200 proje arasından hibe desteği alan bir proje. Medya alanında istihdam edilmek engelli bireylerin eğitimi, Çankaya Belediyesi bünyesinde başladı.

Ayşe Özçetin 29 yaşında. Çankaya Üniversitesi İngilizce İşletme Mezunu. Doğarken kalbi durduğu için hayata serebral palsi hastalığıyla “merhaba” demiş. Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) üyesi, çeşitli internet sitelerinde makaleler yazıyor, iş hayatının içinde muhabir olarak var olmak istiyor. Şu sıralarda devam ettiği derslerde hissettiklerini şöyle anlatıyor: “Ben burada kendimi hiç küçük hissetmiyorum. Herkes gibi ben de istediğim meslekte çalışma hakkına sahibim. Muhabirlik yapamam sanıyordum ama burada yapabileceğimi anladım. Ben de muhabir olmak istiyorum”.

Özçetin, Medya ve İletişim Akademisi Derneği, Çankaya Belediyesi ve Uluslararası Engelliler Eğitim ve Kültür Derneği ortaklığında yürütülen "Duy Sesimi; Çalışmak, Üretmek İstiyorum projesine katılan engelli vatandaşlardan sadece biri.

Televizyon radyo spikerliği, muhabirlik, sosyal medya ve haber portalı editörlüğü, video kurgu editörlüğü, grafik tasarımcı, yayın makyajcılığı gibi derslerin yer aldığı 6 aylık uygulamalı eğitim sonunda istihdam edilmek sınıf arkadaşları gibi onun da hayali.

KİŞİSEL GELİŞİM DERSLERİ DE VAR

Avrupa Birliği destekli program, eğitilebilir engellilerin medyada istihdamının sağlanması açısından ilk olma özelliği taşıyor. Engelli bireylerin kalifiye işlerde de çalışabileceklerini kanıtlamayı hedefleyen projede yer alanlar mesleki eğitimin yanı sıra kişisel gelişim dersleri de alıyor.

Kursiyerler proje süresince haftada 2 gün bir uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanınca izleniyor ve gerektiğinde destek alabiliyor.

Proje ortaklarından olan Çankaya Belediyesi, projede eğitim alan kişilerin sağlanması, eğitimlerin verileceği mekanlar ve diğer birtakım fiziki ihtiyaçları karşılıyor.