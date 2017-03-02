Çankaya'lı Çocuklar “İklim Değişikliklerine Yağmur Hasadı Yoluyla Uyum” Projesi'ni Öğreniyorlar

Çankaya Belediyesinin “İklim Değişikliklerine Yağmur Hasadı Yoluyla Uyum Projesi” ile Avrupa Birliği’nden hibe alarak eğitim ve uygulama yöntemlerini tanımaya yönelik çalışmalar yürüttüğü “Yağmur Hasadı”, çocuklara da anlatılıyor.

Çankaya Belediyesinin Avrupa Birliği’nden hibe alarak gerçekleştirdiği ilk proje olan ve başarılı bir proje döneminden sonra geçtiğimiz hafta kapanışı yapılan “İklim Değişikliklerine Yağmur Hasadı Yoluyla Uyum” Projesi, şimdi de çocukların ilgisine sunuluyor.

Bünyesindeki etüt merkezlerine devam eden öğrencilere küresel ısınma ve iklim değişikliği hakkında bilgilerin verildiği; su kaynaklarının doğru kullanımının anlatıldığı mini bir seminerler dizisi düzenleyen Çankaya Belediyesi, böylece genç nesillerin çevre duyarlılığını artıracak adımlar da atmış oluyor.

İlk olarak Umut Etüt Merkezi’nde gerçekleştirilen ve yaşları 7 ila 12 arasında değişen 40 öğrencinin katıldığı seminerlerin ikincisi Nusret Fişek Etüt Merkezi’nde 37 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Seminerler dizisi kapsamında son etkinlik Togan Özliyen Etüt Merkezi’nde düzenlendi.

Proje ekibi tarafından düzenlenen seminerler, çocukların anlayabileceği görsel materyaller ve sunumlarla destekleniyor. Su döngüsünden kentlerdeki su tüketiminin sürekli artmasına önemli başlıkları çocukların anlayabileceği şekilde anlatan eğitmenler, su tasarrufu yapılabilmesi için alınabilecek önemleri de anlatıyorlar. Çocukların sorularını da yanıtlayan eğitmenler, seminer sonunda çocuklara geri dönüştürülmüş kağıtlardan üretilmiş not defteri de hediye ediyorlar.